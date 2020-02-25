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存錢不如存股？元大台灣高股息優質龍頭基金3月募集

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
金管會將推出1億元以上高資產客戶新財管方案，元大銀行理財金融事業處資深副總經理陳媛珍（左）表示，方案上路後，元大會盡速提出申請。 圖／仝澤蓉攝影
金管會將推出1億元以上高資產客戶新財管方案，元大銀行理財金融事業處資深副總經理陳媛珍（左）表示，方案上路後，元大會盡速提出申請。 圖／仝澤蓉攝影

微利時代，存錢不如存股，但存股也要慎選好股；元大投信將於今年3月募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，在產品設計上，聚焦於台灣高附加價值優質企業及傲視全球股市的高現金股息率，首創股票型基金月月配息及年終配之配息機制，使得股票型基金也能做為長期存股取息的投資利器。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」鎖定台灣各產業的龍頭企業，除了符合近來台灣投資市場的存股趨勢之外，也使基金投資可以分享到龍頭企業穩健經營的成長價值，產品設計呼應了投資大師華倫．巴菲特強調的價值型投資概念，將可展現長期穩定的價值型特質。

元大銀行同時提供獨創基金效益投資模組「Fund + 3.0」，使投資人在投資時，能輕鬆達到紀律操作。其循環轉入法，不僅讓獲利的子基金能轉回穩健的母基金，更設計了可在子基金修正下跌時加碼轉入的智慧機制。

「Fund + 3.0」基金效益投資模組的循環機制，克服了投資人追漲殺跌的人性弱點，當面對國際金融市場動盪時，更提供了投資人一個可以安心理財及長期投資的解決方案。

適合長期投資規劃，若以相對穩健的「元大台灣高股息優質龍頭基金」為母基金，更能發揮循環轉入法的投資效益，兩者的結合提供投資人搭配選擇。

高股息 元大投信

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