新冠肺炎疫情衝擊下 法人建議這樣投資最有利

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，富邦證券表示，根據國際機構預估，若疫情能在2~3月見到高峰，全球GDP將受到0.15~0.3%的影響，幅度更勝SARS期間；富邦證提醒投資人應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。

富邦證指出，回顧2003年SARS病毒爆發對市場的影響發現，當時全球經濟損失約330~400億美元，對中國及全球GDP分別造成1.1%及0.1%的影響，這次新型冠肺炎病毒雖然致死率不如SARS，但因更強的傳染性造成北京、上海、廣東等80多個城市實施封城的封閉式管理。

富邦證說，根據2003年SARS疫情經驗，中國及香港等主要疫區在疫情爆發後，股價指數經歷約70日才出現落底反彈，其他影響較輕微的國家則在30日內出現止穩反彈。整體來看，疫情對經濟的衝擊將會是暫時性的，不至於影響當前全球經濟復甦的步伐。

在SARS疫情相對集中的中國、香港及鄰近的亞洲國家當中，2003年3月3日至4月25日約二個月疫情攀升期間，亞股累計下跌約7.7% ，其中香港、中國跌幅超過1成。金融、原物料、工業及非必需消費類股跌幅較大，醫療保健、公用事業及必需消費表現較抗跌。

2003年4月25日至6月25日疫情降溫期間，亞股反彈約19.9% ，其中泰國、印尼、南韓、中國彈幅都超過24%；馬來西亞、香港反彈幅度較小；就類股表現來看，能源、科技、原物料、非必需消費反彈幅度較明顯；公用事業、醫療保健、工業反彈幅相對較小。

富邦證表示，這次新冠肺炎疫情確診病例絕大多數集中在中國，投資上短線宜避開中國地區營收曝險較高的企業，或可能受到疫情衝擊的航空、運輸、飯店、遊樂園等產業類股，並留意需求可能逆勢增加的電商、貨運、影音多媒體及線上遊戲類股。

另外，疫苗研發公司及防護用品生產商今年以來股價受疫情擴散帶動，但疫苗在一般情況下需要經過多項臨床實驗及監管程序並費時數年，因此投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對其公司營收做出貢獻，但在防護服及口罩等相關醫療防護用品的需求在短期有望顯著增加。

目前S&P500指數本益比來到18.8倍，高於5年平均的16.7倍，富邦證提醒，投資人應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。