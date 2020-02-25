快訊

《吹哨奇案》：高冷燒腦又詼諧的羅馬尼亞警匪片

韓國大邱現口罩之亂 排隊人潮空拍照震撼台灣網友

新冠肺炎疫情衝擊下 法人建議這樣投資最有利

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，富邦證券表示，根據國際機構預估，若疫情能在2~3月見到高峰，全球GDP將受到0.15~0.3%的影響，幅度更勝SARS期間；富邦證提醒投資人應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。

富邦證指出，回顧2003年SARS病毒爆發對市場的影響發現，當時全球經濟損失約330~400億美元，對中國及全球GDP分別造成1.1%及0.1%的影響，這次新型冠肺炎病毒雖然致死率不如SARS，但因更強的傳染性造成北京、上海、廣東等80多個城市實施封城的封閉式管理。

富邦證說，根據2003年SARS疫情經驗，中國及香港等主要疫區在疫情爆發後，股價指數經歷約70日才出現落底反彈，其他影響較輕微的國家則在30日內出現止穩反彈。整體來看，疫情對經濟的衝擊將會是暫時性的，不至於影響當前全球經濟復甦的步伐。

在SARS疫情相對集中的中國、香港及鄰近的亞洲國家當中，2003年3月3日至4月25日約二個月疫情攀升期間，亞股累計下跌約7.7% ，其中香港、中國跌幅超過1成。金融、原物料、工業及非必需消費類股跌幅較大，醫療保健、公用事業及必需消費表現較抗跌。

2003年4月25日至6月25日疫情降溫期間，亞股反彈約19.9% ，其中泰國、印尼、南韓、中國彈幅都超過24%；馬來西亞、香港反彈幅度較小；就類股表現來看，能源、科技、原物料、非必需消費反彈幅度較明顯；公用事業、醫療保健、工業反彈幅相對較小。

富邦證表示，這次新冠肺炎疫情確診病例絕大多數集中在中國，投資上短線宜避開中國地區營收曝險較高的企業，或可能受到疫情衝擊的航空、運輸、飯店、遊樂園等產業類股，並留意需求可能逆勢增加的電商、貨運、影音多媒體及線上遊戲類股。

另外，疫苗研發公司及防護用品生產商今年以來股價受疫情擴散帶動，但疫苗在一般情況下需要經過多項臨床實驗及監管程序並費時數年，因此投資人不應過度期待新型疫苗能在短期對其公司營收做出貢獻，但在防護服及口罩等相關醫療防護用品的需求在短期有望顯著增加。

目前S&P500指數本益比來到18.8倍，高於5年平均的16.7倍，富邦證提醒，投資人應提高風險意識，適量配置投資等級固定收益商品或黃金等，以增加投資組合抗震能力，並追蹤後續病毒疫情的發展狀況，當疫情獲得控制時，可伺機逢低布局產業趨勢正向的績優股。

疫情 富邦 SARS

延伸閱讀

新冠肺炎昨確診2個案 另5名家人採檢下午出爐

世衛官員：治療新冠肺炎只有瑞德西韋可能有效

新冠肺炎要檢疫 五成覺得不好意思、三成擔心被孤立

今天開學日抗新冠肺炎 中警三分局「護童防疫」守健康

相關新聞

新冠肺炎疫情衝擊下 法人建議這樣投資最有利

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，富邦證券表示，根據國際機構預估，若疫情能在2~3月見到高峰，全球GDP將受到0.15~0.3%...

台經院1月營業測驗點 製造業、服務業與營建業全下滑

台經院今（25）日公布1月營業測驗點，由於新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情已在1月逐漸顯現，多數廠商對未來看法轉為...

元大投信 將於3月募集元大台灣高股息優質龍頭基金

元大投信將於今年3月募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，在產品設計上，聚焦於台灣高附加價值優質企業及傲視全球股市的高現金...

亞幣提前反映疫情影響 新台幣反彈一度升逾1角

武漢肺炎疫情影響擴大，美股道瓊工業指數周一崩跌千點，台股今早同步拉回，但相對抗跌，亞幣也因提前反映疫情衝擊，走勢持穩，新...

新台幣開盤貶值0.3分 隨後止貶轉升

新台幣今（25）日早盤以30.475元兌1美元，貶值0.3分開出。

開發金公告許道義代理總座 6月12日召開股東會

開發金控（2883）總經理、中國人壽董事長王銘陽本月初無預警申請退休，開發金控2月24日董事會決議，由開發金資深副總經理...

育才留才攬才 衝金融競爭力

財經立法促進院院長黃達業說，在育才方面即如何培育現代的金融人才，台灣在攬才方面面臨很大挑戰，如何培育具有競爭力的人才，必須打造符合市場機制的條件。具有薪資競爭力的報酬，包括：稅的部分也須降低，更能留住及吸引人才。第一階段必須培育一流的人才，須從教育方面著手，推動全球一流證書，打造國際金融競爭人才。

台德銀、保跨境監理 簽約

金管會昨（24）日宣布，台灣與德國已簽署完成銀行業及保險業的跨境監理合作文件，此舉將有助我金融業赴德國設立據點。

杜英宗申讓南山萬張持股

停職的南山人壽前董事長杜英宗繼元月17日申報洽特定人轉讓3萬張股票，時隔才一個月，南山人壽又在21日公告，杜英宗申報轉讓1萬張持股給「朋城股份公司」。杜英宗今年累計申讓南山人壽股票4萬張，假設以去年現增價16元估算，市值達約6.4億元，申讓後持股降至37萬497張。

王銘陽下月退休 許道義代理開發金總座

開發金控昨（24）日董事會決議，現任總經理王銘陽退休，將由子公司凱基證券董事長許道義代理金控總經理職務，代理日期自王銘陽退休生效日3月4日開始，並待金管會核准後正式生效。此次許道義已是二度代理開發金總經理。

華銀健全內控 五路出擊

金管會去年頒布「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內部控制作業原則」所要求事項，華南銀行從組織、規章、人員、系統及稽核等五大面向著手，建立管理及內控機制，確保營業單位遵循各項規定與落實執行，達成內部控制制度有效性。

保單連結到期債新規 3月1日上路

金管會昨(24）日發布修正相關規定，3月1日起嚴控投資型保單連結目標到期債基金，重點包括限制投資的債券等級必須在BBB+級以上，而且占基金資產價值比不得逾四成。

熱門新聞

勞退新制58.6萬人領走退休金 一次領月領分別領這麼多

勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

工具機國家隊助增產口罩抗疫 歸功3位靈魂人物

國巨晶片電阻 下月大漲八成

全聯經營層搬風 謝健南升副董、蔡篤昌任總座

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。