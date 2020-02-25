台經院1月營業測驗點 製造業、服務業與營建業全下滑

台經院今（25）日公布1月營業測驗點，由於新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情已在1月逐漸顯現，多數廠商對未來看法轉為悲觀，製造業、服務業與營建業三大產業營業測驗點全部下滑，其中製造業結束先前連兩個月上揚態勢轉為下滑，營建業更是大幅下滑8.41點，創下2019年5月以來的新低。台經院也預言，2月調查一定會比1月更差。

台經院指出，盡管美中雙方於1月中正式簽署第一階段貿易協議，有助於降低全球經濟不確定性，但新冠肺炎疫情逐漸升溫，中國大陸大規模停工與延後復工，衝擊相關供應鏈，預期將拖累2月主要國家製造業表現，全球各國亦相繼調降今年經濟成長率，若後續疫情在全球範圍內繼續蔓延的時間更長，對全球經濟成長的不利後果將更加持久。

製造業部分，受到農曆春節因素工作天數減少，加上新冠病毒衝擊，中國官方宣布延後開工，影響國內相關產業需求下滑，製造業廠商對1月景氣看法，看「好」比率11.1%，較2019年12月27.5%大減16.4個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率為48.0%，較12月%大增24.5個百分點。未來半年景氣看法，看好廠商由2019年12月的32.7%減少6.7個百分點至26.0%，看壞比率由12月的19.4%增加7.0個百分點至26.4%。

經過模型試算後，1月製造業營業氣候測驗點為94.16點，較上月的96.39點減少2.23點。

服務業方面，原本受惠於農曆春節連假，有利刺激銷售買氣與出遊聚餐商機，不過新冠病毒疫情使得民眾外出消費意願更加謹慎保守，零售業與餐旅業廠商看壞未來半年景氣表現。

對1月景氣看好比例較高者為零售業、餐旅業與保險業，證券業看壞當月景氣比例高達九成；在未來半年看法的部分，零售業、餐旅業與保險業對於未來半年景氣看壞比例較高。1月服務業營業氣候測驗點為88.63點，較上月減少3.15點。

營建業方面，由於1月施工天數與辦理過戶時間較上月為少，以及高基期、疫情升溫降低民眾外出看屋意願緣故，造成建物買賣移轉件數大幅衰退，且大多數營造廠商在工程收入進帳普遍滑落，進而拖累營建業營業氣候測驗點呈現明顯下跌，1月營建業營業氣候測驗點95.03點，較上月大幅下滑8.41點。

值得關注的是，目前房市抗壓力優於SARS期間，仍有超過四成以上的不動產業者看好未來半年房市的表現。