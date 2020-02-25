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元大投信 將於3月募集元大台灣高股息優質龍頭基金

經濟日報 / 記者廖賢龍／ 即時報導
元大銀行提供獨創基金效益投資模組「Fund + 3.0」 圖／元大銀行提供
元大銀行提供獨創基金效益投資模組「Fund + 3.0」 圖／元大銀行提供

元大投信將於今年3月募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」，在產品設計上，聚焦於台灣高附加價值優質企業及傲視全球股市的高現金股息率，首創股票型基金月月配息及年終配的配息機制，使得股票型基金也能做為長期存股取息的投資利器。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」鎖定台灣各產業的龍頭企業，除了符合近來台灣投資市場的存股趨勢之外，也使基金投資可以分享到龍頭企業穩健經營的成長價值，產品設計呼應了投資大師華倫．巴菲特強調的價值型投資概念，將可展現長期穩定的價值型特質。

元大銀行同時提供獨創基金效益投資模組「Fund + 3.0」，使投資人在投資時，能輕鬆達到紀律操作。

「Fund + 3.0」創新採用循環轉入法，不僅讓獲利的子基金能轉回穩健的母基金，更設計可在子基金修正下跌時，加碼轉入的智慧機制。「Fund + 3.0」基金效益投資模組的循環機制，克服投資人追漲殺跌的人性弱點，當面對國際金融市場動盪時，更提供投資人一個可以安心理財及長期投資的解決方案。

元大投信嶄新的基金商品及元大銀行獨創的效益投資模組兩者完美的結合，充分展現元大銀行重視創新的企業文化；「Fund + 3.0」適合長期投資規劃，若以相對穩健的「元大台灣高股息優質龍頭基金」為母基金，更能發揮循環轉入法的投資效益，兩者的結合可謂相得益彰，提供投資人一個絕佳的搭配選擇。

元大投信 高股息

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