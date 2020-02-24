快訊

「首爾失守韓國將淪陷」他曝新冠肺炎防疫關鍵

新增一起新冠肺炎病例 新加坡確診90起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
杜英宗。 本報資料照片
杜英宗。 本報資料照片

南山人壽目前暫時停職的董座杜英宗繼元月17日申報大舉轉讓3萬張股票洽特定人後，時隔才一個月，上周五（21日）公告申報轉讓1萬張持股給「朋城股份公司」。杜英宗今年以來累計申讓南山人壽股票已達4萬張，假設以去年現增價16元估算，市值高達約6.4億元，申讓後持股降至37萬497張，雖然杜英宗僅遭金管會暫時停職二年，但連番申讓股票給親友，引發市場揣測。

據了解，朋城股份公司與泛新光集團有關係，負責人是王自展，他在包括大台北瓦斯、新光傑仕堡商旅、新光傑仕堡健身、台新金控、台新銀行等都任董監事。他本身是新光傑仕堡商旅、新光傑仕堡健身的代表人與負責人。南山人壽表示，此為杜英宗個人財務操作，不便置喙。

杜英宗上次申報3萬張股票的對象則分別為光寶集團二代、光寶科董事長宋恭源的子女的宋明峰、宋妍儀與宋慧玲，各轉讓了3,500張、3,500張與3,000張股票；另外也轉讓自己的堂妹、自行車大廠捷安特董事長杜綉珍登記在自己名下的元新投資公司有2萬張。此次申報轉讓10,000張，預計申讓對象為朋城股份，預計申讓日為2月21日至2月23日。

目前南山人壽為未上市櫃股票。杜英宗手上原本共持有南山人壽逾4.1億股股份，占南山人壽總股份的3.2％以上，申讓後降至3.8億股，此次又再度申讓1,000萬股後剩3.7億股，累計申讓4,000萬股占他手上將近一成。若以南山人壽去年辦理245億元現金增資，以每股認購價16元來假設計算，這4萬張股票的市值大約高達6.4億元，但杜英宗洽特定人認購價並未對外公告。

杜英宗 南山人壽

延伸閱讀

談南山人壽記過 顧立雄：總經理該跟大股東Say NO

尹衍樑記兒子大過　南山向保險局承認獎懲無效

南山人壽記尹崇堯、許妙靜大過惹議 將向金管會說明

南山人壽董事尹衍樑記兒子大過 保險局：不合程序

相關新聞

南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

南山人壽目前暫時停職的董座杜英宗繼元月17日申報大舉轉讓3萬張股票洽特定人後，時隔才一個月，上周五（21日）公告申報轉讓...

台幣近月抗貶、韓元卻慘跌 疫情肆虐下凸顯基本面差異

新冠肺炎疫情自中國大陸武漢向外蔓延已超過一個月，主要亞幣幾乎全倒，其中韓元貶勢最重，反映上周以來，南韓疫情快速擴散，相較...

股匯雙挫！新台幣連六貶 今貶6.9分收30.472元

外資在台北股市上演大逃殺戲碼，大賣台股後資金也持續撤出，新台幣匯率連六貶，今（24）日貶值6.9分，收30.472元，續...

亞幣弱 台幣貶近30.5心理關卡

受到新冠肺炎疫情在亞洲持續升高，拖累亞幣走勢，以及今日股市下跌影響，台幣早盤表現疲弱，午盤貶43分，收30.446。匯銀人士表示，台幣走勢和疫情掛鉤，短期內市場瀰漫悲觀氣氛，台幣走勢無法樂觀看待。

華銀總經理親自督導 落實推動公平待客原則

在董事會的推動下，落實客戶權益保障已然成為華銀業務發展的基石。華銀指出，有完善的組織制度才能落實執行金融消費者保護工作，...

金融外交出擊 台德簽訂跨境監理合作

金管會積極與各國加強跨境監理合作，再獲具體成果。我駐德代表處謝志偉代表與德國在台協會施碧娜副代表甫於近日分別代表雙方，簽...

疫情停工算不可抗力因素？ 律師：五步驟防違約風險

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，中國大陸政府陸續發布封城及停工以防堵疫情擴散，不僅當地工人受影響，在大陸設廠的供應...

疫情大亂日韓行程…3關鍵決定旅平險賠不賠

新冠肺炎疫情已開始在亞洲國家蔓延，日本、韓國、新加坡陸續傳出社區傳播，疫情指揮中心宣布日本、韓國進入旅遊疫情警示第二級，與新加坡同級。這時打算前往日、韓的民眾，最擔心若取消行程，投保旅平險可否理賠？專家指出，在政府公告前已經投保的旅平險才可理賠，是否理賠可從三大關鍵檢視，包含各保險公司對疫區的定義、旅遊警示宣布的時間等。

投保郵輪險 旅客因疫情獲賠

新冠肺炎疫情重創旅遊業，「鑽石公主號」事件更讓郵輪被指為海上「浮動病毒溫床」，儘管世界衛生組織ＷＨＯ表示，遊輪旅行仍是「可控管風險」無須禁止，但恐怕國人心有餘悸。保險業者則指出，現在許多郵輪仍在沒有本土疫情的歐美地區正常航行，只要做好風險規畫，疫情結束仍能放心搭郵輪。

銀行承作建築放款 擬鬆綁

金管會檢討銀行法建築融資規定，銀行海外分行承作的不動產放款研議不計入建築融資上限百分之三十計算，初估境外建築融資規模有幾千億元，一旦鬆綁將有利銀行不動產授信業務，間接挹注房市資金，減緩疫情可能帶來的衝擊。

金融數位專案 有套利空間

新冠肺炎疫情延燒，為可以宅在家不出門就進行的數位金融交易加溫，加以純網銀即將開業，各家銀行都強打數位通路行銷，不僅活存或者定存給高於市場行情的利率，小額信貸也提供優惠低利，甚至有銀行提供超低利率，比存款利率還要低，意外形成套利空間。

P2P平台 也能賺利差

金融界人士指出，若想從銀行數位通路借到低利資金，擴大槓桿套利，也不是只有銀行高利定存或活存，或者做投資等方式，P2P（個人對個人）網路借貸平台也有套利操作的機會。

熱門新聞

群創大突破 打進蘋果鏈

勞退新制58.6萬人領走退休金 一次領月領分別領這麼多

勞退新制退休金月領多少？ 先看平均餘命

南韓疫情燒…台系面板、半導體 將迎轉單

疫情大亂日韓行程…3關鍵決定旅平險賠不賠

告急！ 疫情牽動供應鏈 越南台商恐斷料

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。