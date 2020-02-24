南山人壽董座杜英宗申報轉讓1萬張持股

南山人壽目前暫時停職的董座杜英宗繼元月17日申報大舉轉讓3萬張股票洽特定人後，時隔才一個月，上周五（21日）公告申報轉讓1萬張持股給「朋城股份公司」。杜英宗今年以來累計申讓南山人壽股票已達4萬張，假設以去年現增價16元估算，市值高達約6.4億元，申讓後持股降至37萬497張，雖然杜英宗僅遭金管會暫時停職二年，但連番申讓股票給親友，引發市場揣測。

據了解，朋城股份公司與泛新光集團有關係，負責人是王自展，他在包括大台北瓦斯、新光傑仕堡商旅、新光傑仕堡健身、台新金控、台新銀行等都任董監事。他本身是新光傑仕堡商旅、新光傑仕堡健身的代表人與負責人。南山人壽表示，此為杜英宗個人財務操作，不便置喙。

杜英宗上次申報3萬張股票的對象則分別為光寶集團二代、光寶科董事長宋恭源的子女的宋明峰、宋妍儀與宋慧玲，各轉讓了3,500張、3,500張與3,000張股票；另外也轉讓自己的堂妹、自行車大廠捷安特董事長杜綉珍登記在自己名下的元新投資公司有2萬張。此次申報轉讓10,000張，預計申讓對象為朋城股份，預計申讓日為2月21日至2月23日。

目前南山人壽為未上市櫃股票。杜英宗手上原本共持有南山人壽逾4.1億股股份，占南山人壽總股份的3.2％以上，申讓後降至3.8億股，此次又再度申讓1,000萬股後剩3.7億股，累計申讓4,000萬股占他手上將近一成。若以南山人壽去年辦理245億元現金增資，以每股認購價16元來假設計算，這4萬張股票的市值大約高達6.4億元，但杜英宗洽特定人認購價並未對外公告。