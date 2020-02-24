中信、台大產學合作 用人工智慧做徵信

中國信託今（24）日宣布與科技部台大AI中心、IoX中心簽署產學合作，目標升級現有的「自然語言理解」和「電腦視覺」技術，中信銀總經理陳佳文表示，未來可讓AI從客戶語言中精確瞭解需求、分析客戶當下情緒等，以早一步提供協助和應對，另外，也可利用AI閱讀大量徵信資料，提升KYC（認識客戶）和AML（洗錢防制）效率。

簽約儀式今日於台大博理館舉行，指導單位科技部次長許有進，校方代表台大副校長陳銘憲、台大電機資訊學院院長張耀文皆出席。中信銀指出，這次產學合作投入約一千萬元，項目主要分為四大類：包括現有技術升級的對話言談分析和新聞篇章分析，以及分析人臉表情就可以知道情緒和性格關聯的微表情識別、情緒識別。

陳佳文指出，自然語言處理與電腦視覺是中信銀AI研發團隊的研發重心，這次合作將升級「自然語言理解」模型，提升客服語音數據言談分析能力。他表示，目前AI能代替人工聽取大量客戶電話內容，未來若可以正確提取言談中關鍵訊息，就能預測客戶的需求。同樣的技術也將運用於分析新聞篇章，不只能夠聚類單一事件的所有相關新聞，更能擷取文章重要資訊，分析正面或負面訊息，生成新聞摘要，幫助KYC和AML等工作。

他強調，這些技術以目前來看，非但沒有減少員工人數，甚至新增了許多職位需求，資深客服也都轉為「AI導師」，教導AI瞭解客戶對話。

另外，中信銀「電腦視覺」團隊成立初期，便取得美國國家標準技術局人臉辨識認證，此次合作將建立微表情與情緒視覺資料集，並發展情緒識別模型，未來可應用於人臉微表情分析，延伸為線上身份核驗、分行數位迎賓服務的技術基礎，例如在面對面服務客戶時，提前察覺客戶情緒，讓第一線人員能適時妥善處置，提升客戶體驗。