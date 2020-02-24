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金管會嚴管保單連結目標到期債 3月1日起上路

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（24）日發布修正相關規定，3月1日起嚴控投資型保單連結目標到期債基金，重點包括限制投資的債券等級必須在BBB+級以上，而且占基金資產價值比不得逾四成。

連結目標到期債券基金的投資型保單熱賣，投資風險不低，主要卻賣給一般投資人，引來監理機關的關注，金管會在與壽險業者溝通後達成共識，決定推出加強監理方案。

金管會今天發布修正「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」、「人身保險商品審查應注意事項」，增訂新的監理措施，並明訂從3月1日起生效。

金管會官員表示，這次修正就是加強對連結目標到期債基金的監理措施，「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」修正重點，包括第一，投資型保單連結的目標到期債基金，所投資的債券必須是投資等級，債券評等都必須在BBB+級以上。

第二，BBB+級以上的債券占基金淨資產價值不得逾40%，也就是投資型保單連結的目標到期債券基金，必須是相對安全，即便是BBB+級的投資等級債券也不能超過40%，其他逾60%必須是更高等級的債券。

保險業銷售這類目標到期債連結基金保單，常常號稱預期年報酬率4%到6%，每年領債息，解約時拿回本金，訴求能存老本，適合退休族群。

但保險公司拿到保戶資金後，絕大多數資金投入在高收益債，為追求高報酬，勢必得買非投資等級的高風險債券，甚至CCC+級以上的垃圾債，才有高獲利，這些債券的違約風險並不低。

因此過去一年，目標到期債基金已被盯上，這次更直接採行強化監理措施，以保障消費者權益。

此外，這次也一併修正投資型保單連結債券標的，有關信用評等規定，過去是看債券發行或保證機構的信評，這次修改為有價證券本身的信評。

官員表示，直接回歸到有價證券本身的信評，對投資人來說相對更有保障。

此外，配合相關連結標的規定的修正，金管會也一併修正「人身保險商品審查應注意事項」，以利業者保單送審時遵循。

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