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因應肺炎 富邦產開通零接觸、零時差快捷理賠

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，國人交通及差旅計畫大受影響，富邦產險除了放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定外，亦提供多項便捷的理賠申請與服務管道，包含航延險快捷理賠、24小時免費服務專線及APP理賠服務等，達到零接觸、零時差的理賠服務。

台灣防疫層級持續提升，為減少保戶受影響程度，富邦產險已啟動關懷保戶措施，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項的認定。對於須住院或居家自主隔離的保戶，亦提供多項便利申請及服務管道，保戶可選擇24小時免費服務專線及專屬理賠信箱，透過電話、郵件、傳真或富邦產險行動APP申請理賠，由專人進行後續接洽服務。

此外，若是保戶在投保旅遊不便險時已同步提供航班資訊，當航班延誤超過四小時，富邦產險即會主動通知符合理賠條件的保戶，並提供專屬的申請網頁連結，保戶只要點選連結並上傳理賠文件照片，即可輕鬆快速完成理賠申請手續。

富邦產險建議，民眾應參考旅遊警示及燈號相關資訊，如果無法避免遇上出差或海外行程，務必提前做好適足的保險規劃，投保時應注意所購買的「旅行平安險」與「旅遊不便險」中是否包含「海外突發疾病保險」與「緊急救援費用保險」，在國外遇到緊急事故時才能立即獲得醫療協助及轉送回國等服務。

富邦產險保戶如因本次新冠肺炎申請理賠，富邦產險將從優從寬認定，以維護保戶權益為原則，以最快速度協助保戶辦理理賠服務。保戶如有任何理賠問題可透過24小時免費服務專線(0800-009-888)進行理賠諮詢，富邦產險將主動提供關懷及必要協助。

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