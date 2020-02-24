理專盜領案不再發生 華銀從五層面遵守公平待客原則

金管會去年頒布「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內部控制作業原則」所要求事項，華南銀行從組織、規章、人員、系統及稽核等五大面向著手，建立各項管理及内控機制，確保營業單位對各項規定之遵循並落實執行，達成內部控制制度之有效性。

華銀總經理張振芳表示，有完善的組織制度才能落實執行金融消費者保護工作，所以投入大量的人力與資源，除設立金融消費者保護暨公平待客原則管理委員會並設置專責單位；另於各業務主管單位設置金融消費者保護暨公平待客原則督導主管、於各單位設置客訴案件督導主管，透過每年持續對全行辦理金融消費者保護及公平待客原則之教育訓練。

張振芳指出，再好的制度與系統，「若有心要犯罪，還是有空間」，因此法遵部門每年都會抽查全台三分之一的分行，海外分行則是每年都要查，目前做法由分行經理親自向分行前百大資產的客戶進行訪談，並宣導理專十誡。

張振芳親自擔任召集人組成專案小組督導內控強化事項，並訂定理專相關管控措施的相關規範，及增加防弊措施。張振芳說，高資產理財客戶定期訪查、對帳單的資安查核、落實執行理財人員指定休假等。

除此，張振芳說，每個月也會不定期查核理財人員抽屜、公事櫃，嚴禁理財人員保管客戶存摺、印章及網路銀行密碼等物品，如有查獲，除了扣除獎金外，情節嚴重者將陳送本行人評會進行懲處。

除此，華銀更運用科技輔助防範理財人員舞弊，投入資源開發新財富管理系統，並將運用通訊軟體設置之官方帳號發送訊息，提醒客戶登入網銀檢視帳戶交易資料，使客戶提高對自身資產餘額情形的注意，以降低理專不當行為發生之機率。