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看準亞債強勁動能 滙豐中華投信推出目標到期債

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

面對市場環境複雜多變、投資人對於固定收益的需求增加，因此，滙豐中華投信推出以亞洲債券為投資標的的「滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金」，此次滙豐中華投信看準亞洲市場收益率較高、低違約率等特質，適合有明確理財目標的投資人。

滙豐中華投信表示，當前的全球投資市場，「不確定性」是最貼切的形容詞。投資人若希望安然度過變動加劇的市況，需要分散風險以增加資產穩定性，同時需要爭取多元收益來源，以營造「進可攻、退可守」的空間。亞洲債券經過風險調整後的收益率相對吸引，在現時的資產配置上不可或缺。從基本面分析，亞洲企業營收成長率穩健，償債能力優於其他新興市場，加上盈餘持續改善、體質強健等優勢，一直是投資人矚目的焦點。滙豐中華投信認為，新興亞洲產業多元豐富，如果透過目標到期債的策略投資，相信能成為不確定性市場環境下最佳的選擇。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲強調，儘管低利率環境下尋求收益不易；然而，由於亞洲地區經濟相對穩定，基本面所具備的優勢並未改變，而亞債的長期平均違約率為1.6%、遠低於新興市場及拉美的2.8%與4.5%，可見其較能因應市場波動的防禦能力。同時，亞洲國家在新興市場中體質較佳、增長前景理想，隨著亞洲地區的經濟動能持續推近，能夠為新業務以及現有業務帶來龐大機遇，預計將持續吸引國際資金。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金於今(24)日起於滙豐銀行開賣，3月2日起將於華南銀行、中國信託、星展銀行等開賣。

債券 新興市場

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