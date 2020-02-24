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華銀總經理親自督導 落實推動公平待客原則

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
華銀總經理張振芳。記者沈婉玉／攝影
華銀總經理張振芳。記者沈婉玉／攝影

在董事會的推動下，落實客戶權益保障已然成為華銀業務發展的基石。華銀指出，有完善的組織制度才能落實執行金融消費者保護工作，除設立「金融消費者保護暨公平待客原則管理委員會」，由總經理親自督導業管單位落實對客戶的權益保障，並設置專責單位，另於各業務主管單位設置「金融消費者保護暨公平待客原則督導主管」、於各單位設置「客訴案件督導主管」，透過每年持續對全行辦理金融消費者保護及公平待客原則的教育訓練，提升全行公平合理對待客戶意識，落實客戶權益的保障。

金管會訂定「金融服務業公平待客原則」，要求各金融服務業建立公平待客原則的政策及策略，並提報董事會通過。華銀總經理張振芳親自說明華銀相關政策及作法。

「公平待客原則就是取得客戶的信任，」張振芳說，華銀以實際行動追求金融服務品質，建立多元化的意見反映管道，與客戶維持良好的溝通，深入了解客戶需求、傾聽客戶關切議題，運用AI科技設置智能客服服務，客戶所提出的問題透過完整透明的案件處理流程傳達相關單位及管理階層，經由內部共同檢視及提出改善對策以解決問題。

此外，華銀設有完善的爭議解決機制，爭議案件如造成客戶損失，後續處理也都會在維護消費者權益保障之前提下，以客為尊、將心比心，迅速填補客戶損失並進行後續改善。

在防範理專挪用客戶款項的議題上，張振芳說「意識最重要」，華銀會除不斷透過教育訓練強化遵法意識外，他親自擔任召集人組成專案小組督導內控強化事項，訂定理財人員相關管控措施之相關規範，及增加防弊措施。

他舉例，高資產理財客戶定期訪查、對帳單資安查核、落實執行理財人員指定休假等。華銀更運用資訊科技輔助防範理財人員舞弊，投入資源開發新財富管理系統，並將運用通訊軟體設置的官方帳號發送訊息，提醒客戶登入網銀檢視帳戶交易資料，使客戶提高對自身資產餘額情形之注意，以降低理專不當行為發生的機率。

張振芳表示，華銀未來持續積極推動數位金融服務，發展金融科技研發、拓展電子支付業務，與金管會合作舉辦「走入校園與社區金融知識」宣導活動，推動「以房養老」安養房屋貸款，提升銀髮族群生活品質，連三年榮獲金管會「高齡者及身心障礙者財產信託」績效優良前三名。

華銀 金管會 以房養老

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