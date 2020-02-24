金融外交出擊 台德簽訂跨境監理合作

金管會積極與各國加強跨境監理合作，再獲具體成果。我駐德代表處謝志偉代表與德國在台協會施碧娜副代表甫於近日分別代表雙方，簽署完成銀行業及保險業的跨境監理合作文件。

金管會主委顧立雄在本月20日與來訪的德國聯邦金融監理總署（Federal Financial Supervisory Authority, BaFin）官員進行文件交換儀式，為深化雙方監理合作奠立基礎。

BaFin是德國的金融監理機關，也是歐洲主要的金融監管機關之一，隸屬於德國聯邦財政部的獨立聯邦機關，負責銀行、證券期貨及保險業的監理，監理對象包括銀行、保險公司以及證券業者。

金管會證期局前身「財政部證管會」曾在1997年與「法蘭克福證券管理委員會」（後併入BaFin）簽訂證券業監理合作備忘錄。鑑於雙方銀行及保險業已互設據點，台德雙邊金融往來日益密切，因此金管會積極推動與BaFin洽簽銀行業與保險業監理合作文件，以完備台灣與德國金融跨境監理合作範疇。

德國銀行業在台設有一分行及一代表人辦事處，我國在德則有一代表人辦事處；德國保險業在台設有一子公司、一分公司、二聯絡處，本案的簽署對加強我與德國金融監理機關的金融監理合作，以及協助我金融業赴德國設立據點，具正面實質效益。

這項合作文件主要內容，包括申請核照、行政裁罰等資訊交換、召開雙邊會議、打擊金融犯罪、危機通知、實地檢 （訪）查協助、資訊保密等一般監理合作項目。

到目前為止，金管會已與39個國家或地區的60個機關簽署64份金融監理合作文件，金管會未來仍將持續加強與各國金融監理機關之雙邊監理合作，俾協助我金融業海外佈局、確保金融機構穩健經營。