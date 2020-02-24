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提前掌握客戶不耐煩 中信銀攜手台大開創AI新應用

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中信銀與台大產學合作24日上午舉行，台大AI中心主任陳信希(左起)、中信銀總經理陳佳文、台大智慧聯網創新研究中心主任許永真。記者侯永全/攝影
中信銀與台大產學合作24日上午舉行，台大AI中心主任陳信希(左起)、中信銀總經理陳佳文、台大智慧聯網創新研究中心主任許永真。記者侯永全/攝影

人工智慧(AI)掀起產業變革浪潮，中國信託商業銀行今天(24日)宣布與科技部台灣大學人工智慧研究中心、台大智慧聯網創新研究中心簽署產學合作計畫，開啟科技人才雙向交流，研發成果可應用於多樣金融場景。

例如，偵測到客戶不耐煩的情緒通知接待人員妥善處置，從客服通話內容更精確了解客戶需求，提供更有溫度的客戶體驗。

簽約儀式假國立台灣大學博理館舉行，指導單位科技部次長許有進，校方代表台大副校長陳銘憲、台大電機資訊學院院長張耀文、中國信託銀行總經理陳佳文共同出席。

許有進表示，肯定本次產學合作精神，非常期待專案產出內容能帶給金融產業新氣象。

陳佳文也指出，產學合作案是中國信託人才培養的敲門磚，期待結合學界研發能量，希望有技術、懂理論的資工人才，能透過合作案，升級成懂金融、能應用的金融科技人才。

自然語言處理與電腦視覺一直是中信銀行AI研發團隊的研發重心，中信銀行計算語言實驗室將與台大AI中心主任陳信希教授、台大IoX中心蔡宗翰教授合作，升級「自然語言理解」模型，能正確分辨語音通話中的發語者，正確提取言談中關鍵訊息。

同樣的技術也將運用於分析新聞篇章，不只能夠聚類單一事件的所有相關新聞，更能擷取文章重要資訊，生成新聞摘要，幫助業務單位更認識客戶(Know your customer，KYC)和輔助洗錢防制(Anti-money laundering，AML)工作。

中信銀行「電腦視覺」團隊成立初期，便以黑馬之姿取得美國國家標準技術局人臉辨識認證，此次將與台大IoX中心鄭文皇教授攜手建立微表情與情緒視覺資料集，並發展情緒識別模型，未來可應用於人臉微表情分析，延伸為線上身份核驗、分行數位迎賓服務的技術基礎。

例如，當客戶於大廳久候感到不耐煩時，微表情與情緒識別系統即能透過眼角、嘴型等細微表情變化，偵測出其不安情緒，服務人員能事實妥善處置，提升客戶體驗。

中國信託致力耕耘數位金融科技領域，陸續成立區塊鏈實驗室、客戶體驗設計中心、數據暨科技研發處，致力以AI科技提供有溫度的客戶體驗。

本次產學合作由四位教授分別帶領研究團隊開發四大專案，並與中信銀行AI團隊密切交流，以期成果能貼近實務需求，中信銀行未來承接時也能更有效地延伸運用，持續提供最有溫度的數位金融服務。

中信銀行 台大 中國信託商業銀行

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