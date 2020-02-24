因疫情違約 律師教戰五步驟祭「不可抗力條款」

新冠肺炎疫情打亂供應鏈，受到中國大陸封城及停工命令影響，在大陸設廠的供應鏈廠商恐無法如期出貨，導致違約。普華商務法律事務所今（24）日建議，企業可善用合約中的「不可抗力條款」，透過五步驟：檢視適用情形、了解踐行程序、確認特定風險減緩措施要求、紀錄違約情形、追蹤主管機關公告，以降低違約風險。

普華合夥律師梁鴻烈、資深顧問林信宏表示，不可抗力條款就是雙方合約中的免責條款，當發生無法預期且不可歸責於雙方的情形時，雙方可免除違約責任，當主張不可抗力條款，除了可能免除違約責任，也可能延長履約期限，或重新議約，甚至直接終止合約。

林信宏表示，不可抗力條款定義的不可抗力事由，通常會包含天災、暴動、戰爭、政府作為、罷工、恐攻、瘟疫、實施禁運等，但因個別合約而異，新冠肺炎疫情未必可以適用。

因此企業若要在這波疫情中主張不可抗力條款，林信宏建議，第一步驟必須先審慎檢視合約，並了解合約所載的不可抗力條款，是否可適用於新冠肺炎疫情。

林信宏提醒，若合約任一方在不可抗力條款未明確納入瘟疫或傳染病的情況下，逕自以新冠肺炎疫情主張適用不可抗力條款，進而停止履約，恐衍生爭議，甚至遭他方認定為違反合約義務，並請求損害賠償。

若確定適用，第二步就是了解合約中是否有約定，在主張該條款時，應踐行的相關程序；第三步則是確認在主張不可抗力條款前，是否有約定應採取的特定風險減緩措施；第四步則是詳細記錄因疫情而衍生的違約情形；最後也要注意主管機關相關公告，例如中國國際貿易促進委員會已表明，受疫情影響業者可申請「不可抗力事由證書」，業者可多加利用。

此外林信宏也表示，除了決定是否主張不可抗力條款外，投資人也要留意金融機構、交易所或海外金融交易市場，是否因新冠肺炎疫情而停止營運。