新冠病毒疫情延燒 微型迷你道瓊投資避險好夥伴

中國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，美國國務院與疾控中心提升對日韓旅遊警示至第二級，多國出現社區感染的欵慮，上周五（21日）美股賣壓沉重，那斯達克指數下跌1.79%，為三周以來最大單日跌幅，中國以外其他國家的新冠病毒新增確診病例數量攀升，加劇了投資者對經濟的擔憂。

擁有150年歷史的芝加哥商品交易所（CME Group）於2019年5月推出低門檻金融投資工具，微型E-迷你商品受到市場熱烈的歡迎，其中三種熱門指數期貨合約，分別為微型E迷你標普500（代號：MES）、微型E迷你那斯達克100（代號：MNQ）、及微型E迷你道瓊（代號：MYM）。

微型商品為原版期貨合約的十分之一，只需要投入少量資金的優勢就可進行避險及交易的目標，靈活度極高的指標商品，搭配現行全球股市波動變大的現況，投資人又多了一項投資及避險的金融利器。

微型小道、微型小那斯克、微型S&P三項新的熱門商品，已提供線上電子交易的期貨商有，元大期、群益期、永豐期、康和期、統一期、兆豐期貨，上述六家期貨商率先搭上這股熱潮，其中兆豐全球理財通與兆豐行動VIP手機兩大平台，都已提供免費報價，以利投資人取得報價進行交易。

對於大部分的投資人而言，投資金額可說是評估金融商品時最先也是最重要的考量，過往投資人進行投資組合避險，往往需要龐大資金，門檻過高而難以達到避險目的。

CME Group的E-迷你期貨，保證金大多僅需換算約台幤2~3萬元，道瓊指數跳動一點僅為0.5美元，讓投資人可以輕易入手，達到低門檻的避險或交易環境，更適合新手進場試單。

交易跨足海內外市場有利於平滑單一市場的交易風險，海外期貨交易時間長，幾乎24小時全天候交易，交易量大流動性充足不會有流動性問題，開戶手續也非常便利，可以臨櫃開戶，也可以線上辦理開戶，只需要雙證件及一本銀行存褶就可以辦理，兆豐期貨更提供了海外期貨家教班課程，來服務廣大的客戶群，更為了服務實體經濟也提供總經及外匯諮詢服務。

因應數位化浪潮，兆豐期貨為提升客戶的投資體驗，近年來用心分析客群的屬性及交易偏好，此次更搶先提供客戶微型商品的服務，未來兆豐期貨將持續強化交易平台競爭力，提升業務服務的熱忱及專業的顧問服務，把Fintech導入期貨公司，利用EXCEL、Python進行大數據資料分析，把顧問的成果分享給投資大眾，並爭取服務高資產客戶的機會，擴大國內外期貨交易市場參與度與廣度。