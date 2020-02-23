顛覆傳統金融 金管會核准十件創新試辦業務
根據金管會最新資料，去年初到目前已核准十件金融創新業務試辦案件，共有九家金融業及電子票證機構提出申請，其中國泰金旗下的國泰世華銀行及國泰人壽就包辦三件。
金管會去年陸續訂定銀行、保險等金融業申請業務試辦作業要點，清楚區分哪些創新業務要進沙盒、哪些申請試辦即可，試辦的作業流程比進沙盒短，不用輔導，金管會准予試辦就可辦了。
試辦期間六個月為原則，沙盒實驗期間則以一年為限，必要時可申請延長，最長三年。
金管會訂定申請業務試辦要點後，金融業申請試辦案件也明顯增加，金管會銀行局副局長黃光熙表示，從去年初到目前為止，銀行局已核准七件申請試辦案。
類型及申請業者，包括台北富邦銀行申請投資理財服務；凱基及國泰世華銀行申請身分驗證機制；花蓮二信及新竹一件申請雲支付行動業務金融卡；國泰世華銀行申請金融服務站諮詢業務；悠遊卡公司申請結合公共運輸定期票。
七件申請案共有六家金融機構及電票機構提出，其中國泰世華銀行就包辦二件。
保險業部分，金管會保險局副局長王麗惠表示，已核准三家保險公司申請的三件業務試辦案。
類型及保險公司，包括國泰人壽申請電子不給付函通知，透過電子方式通知，取代郵寄掛號。
台灣人壽申請的影像申請理賠，透過拍照或掃瞄方式，將正本寄回或繳交，加速理賠時效。
中國人壽申請的提供保戶透過上傳身份證辨識，簡化簽名等作業流程，加速核保。
至於審查中的試辦案件，銀行局沒有、證期局則有二件，保險局也有二件。
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