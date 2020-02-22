台灣美國運通 下周一討論跟進聯卡中心紓困收單特店

年終獎金入袋後，過完農曆新年通常會出現一波轉職高峰，保險專家提醒，無論是工作轉換、職務異動、升職或調薪，都應該重新檢視現階段保障是否符合風險需求，若有投保意外傷害險，也別忘了主動通知保險公司更換職業類別，以避免影響個人權益。

2020-02-21 14:06