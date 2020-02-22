聯卡中心紓困特約商店免收費 盼帶動收單銀行跟進

國內第三大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心宣布，將對新冠肺炎疫情衝擊嚴重的旅遊、航空相關四大「慘」業提供紓困，豁免旅遊、航空、飯店旅宿、餐飲產業的特約商店，於2月到7月底這六個月期間的服務費用並暫緩催收，共體時艱。

根據金管會統計，聯卡中心的收單特約商店家數有9.3萬多家，為特店家數規模第三大的收單機構。聯卡中心內部概算，屬於這四大紓困產業的特約商店家數將近1萬家。聯卡中心強調，該中心率先對這四大產業紓困，是希望「拋磚引玉」，希望能帶動其他信用卡收單銀行也對此次疫情首當其衝的四大產業，提供紓困協助。

聯卡中心紓困措施包括：免徵收特約商店商店服務費、免徵收特約商店mPOS使用費、暫緩催收特約商店違約帳款及端末機未回殘值。