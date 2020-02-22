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金鵰微電影展 中信金大贏家

經濟日報 / 記者陳怡慈/台北報導
中國信託以《倆好球》、《那麼會跳的夢》勇奪「2020第四屆台北金鵰微電影展」十項大獎，中信金控副總經理林永勝（右）、中信文教基金會執行秘書孫紀蘭（左）代表受獎。 中國信託／提供
中國信託以《倆好球》、《那麼會跳的夢》勇奪「2020第四屆台北金鵰微電影展」十項大獎，中信金控副總經理林永勝（右）、中信文教基金會執行秘書孫紀蘭（左）代表受獎。 中國信託／提供

「2020第四屆台北金鵰微電影展」昨（21）日公布得獎名單，中國信託金控以企業形象影片《倆好球》橫掃七個獎項，更拿下最佳影片大獎，是金鵰獎開辦以來，唯一兩度獲得「最佳影片」的企業；中國信託文教基金會則以夢想+圓夢工程《那麼會跳的夢》獲頒三項獎項，中國信託一共抱回十座獎項，為本屆最大贏家。

中國信託長期從慈善、反毒、體育、教育、藝文等五大主軸積極推動社會公益活動，歷時半年蹲點拍攝、獲得最佳影片的《倆好球》，就是記錄中國信託長期扶助的宜蘭縣三星國小少棒隊。

本次獲獎由中信金控副總經理林永勝與中信文教基金會執行秘書孫紀蘭代表受獎，台北金鵰微電影展總召集人簡又新大使肯定《倆好球》故事情節動人，影片內容企畫、製作技術表現卓越，充分透過微電影用影像說故事的能力，成功傳播企業社會責任成果，「實為典範」。

林永勝則說：「感謝評審肯定，拍攝最佳影片《倆好球》的初衷很單純，期待能傳遞臺灣的良善價值，同時鼓勵小球員們堅持夢想，敲出人生逆轉球。」

中國信託長期推動台灣棒球運動，支持各級棒球隊，並拋磚引玉贊助重要棒球賽事。為號召全民參與，中信金控2016年起以棒球為主軸推出《人生界外球》、《倆好球》等暖心影片，去（2019）年世界12強棒球錦標賽期間，中國信託再推出《Home Run Taiwan 轟吧！台灣》影片，以中華隊選手在國際賽中努力拚搏的經典畫面，搭配國旗歌旋律，喚起全民熱血加油的美好記憶，獲得廣大網友回響，榮登YouTube 2019年度最成功廣告影片排行榜第一名。

中信文教基金會自2017年啟動「夢想+圓夢工程」，攜手各領域藝術導師深入偏鄉，為孩子開啟視野、建立自信，最終站上圓夢舞台，至今已走遍藝術教育資源最為缺乏的台灣東部地區，《那麼會跳的夢》便是紀錄「2019夢想+圓夢工程」的動人點滴，描述知名編舞家布拉瑞揚進駐台東東河國小，讓苦無師資的部落孩子成為「舞夢的勇者」。

「夢想+圓夢工程」不僅獲13項國內外大獎，亦於2019年完成全台第一本藝文領域社會投資報酬計算報告書（Social Return on Investment，簡稱SROI），並經英國「國際社會價值協會（Social Value International，簡稱SVI）認證符合SROI準則，經綜合計算分析，每投入一元能創造4.18元社會價值。

中信金控 中國信託 微電影

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