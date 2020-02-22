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和泰產險變招 要提升品質

經濟日報 / 記者陳怡慈/台北報導
圖／經濟日報提供
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和泰汽車集團所屬和泰產險，未來三年經營策略大轉變。將揮別過去三年，每年簽單保費高速成長的「跳」階段，邁入全力衝刺品質的「蹲」階段，為三年後的大跳躍，蓄積成長動能。

蘇黎世產險（和泰產險前身）2017年1月改由和泰汽車集團經營以來，簽單保費連續三年高速成長，年增率分別為：53.9%、30.3%、28.5%，保費市占率也快速從第13名挺進至第八名，創下產險業罕見紀錄。

和泰產險並非賠本搶市，和泰汽車集團入主後第一年，和泰產就損益兩平；第二年稅前盈餘2.5億元；第三年，也就是去（2019）年，稅前盈餘增至3.6億元。

業務、財務蒸蒸日上同時，該公司並未被好成績沖昏頭，反倒靈活地調整營運節奏。

和泰產險副董事長劉源森說：「我要蹲三年。衝太快，管理容易有漏洞，要先蹲一下，全力提升品質。」

和泰產險全力衝刺品質，今年堪稱「品質元年」。劉源森說，業務品質、作業品質、管理品質，三大面向都要到位。

全面追求品質的同時，和泰產也放慢保費成長速度，今年目標僅90億元、年增約8%，明顯揮別和泰汽車集團入主以來的雙位數成長年代。

劉源森說，2022年再躋身保費百億俱樂部即可。

他表示，和泰產以前質量並重，現在要全面提升品質，且將進行人力資源再造。除增聘創新、IT、法遵等領域人才，也會請人資部門研究方案，鼓勵內勤轉外勤。

所謂業務品質，劉源森說，損失率高的、不會獲利的業務，就不要做了。和泰產向來拒絕低價競爭。

作業品質意指，改善作業流程、提高效率。劉源森說，和泰產每年都編列1億元預算來強化IT，且雙軌並行，更換核心系統的同時，也著手開發新的系統。

管理品質則是改變想法，以前認為，實體據點越多越好；後來發覺不對，「我們的人，效率夠的話，服務的範圍可以更大。靠人不是靠點」。

他表示，和泰產不會再增設新的營業據點，而是要慢慢用集中作業中心、區域中心等概念來提升效率。

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