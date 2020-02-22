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兆豐銀發債300億 鎖低利資金
兆豐國際商業銀行昨（21）日董事會決議將申請發行無擔保主順位金融債券額度300億元，如此高額度的主順位債券發行手筆為多年罕見。據悉，兆豐銀行擬以發行新台幣債為主，不考慮發美元債，發債將有利於兆豐銀鎖住低利的長期資金，並可擴增承作不動產相關業務量能。
過去兆豐銀因應國際化，為了拉高資本適足率，發債以次順位金融債為主，以利資本適足率計算，最近一次發行主順位金融債，已是三年前發行美元計價國際板債券，但發行金額還不到新台幣200億元。
如今兆豐銀考量發債成本，決定不發美元計價債券，改以新台幣為主，以國內債市利率偏低，公債利率貼地板，兆豐銀預期發行新台幣主順位金融債，可以趁機鎖住相對低利的中長期資金成本，有利於營運與業務擴張。
根據兆豐銀行規劃，發債計畫提報金管會通過後，將考慮發行3年期、5年期債為主，並期發行利率可以落在不超過0.7%範圍。
債券商評估，以目前國內公債10年期利率低到0.5%到0.6%，以兆豐銀的信用評級以及發行天期來看，3年期可能會在0.6%附近，5年期要低於0.7%，也應該會有機會。
國內公債利率頻創新低，市場利率水準偏低持續，使得企業積極發行無擔保普通公司債，搶低利資金，即使帳上現金多多，也「不發白不發」，預為日後所須存糧、鎖住成本。
這使得去年公司債發行金額創高，今年開年不久即有台積電宣布要發600億元公司債，兆豐銀擬發300億元主順位金融債，同樣精打細算。
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