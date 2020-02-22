連五貶 台幣探兩個半月低點

新冠肺炎在亞洲各國肆虐，避險資金轉進美元，主要亞洲貨幣身價大跌，拖累新台幣匯率本周「天天貶」，昨（21）日在外資匯出下重挫1.49角，收30.403元，連五貶並為兩個半月低點，總成交量放大至19.805億美元。

中央銀行資料顯示，新台幣匯率連續五日貶值，累計貶值3.52角，貶幅高達1.16%。

匯銀主管表示，過去新台幣匯率很長一段時間都很強勢，新台幣匯率上周五還在30.051元，本周天天貶值，昨日收在30.403元，單周貶值金額高超過3.5角，貶值速度滿快的。

新冠肺炎導致大陸境內復工不順，市場避險情緒升溫，外資賣超台股後資金火速撤出，昨天台北股匯市收盤雙雙收黑。

對於昨日匯市爆量重挫，匯銀主管指出，「外資匯出是主要因素、至少有6、7億美元以上，另外，還有一批美元空單回補潮，央行尾盤也施以調節、略為擴大貶幅。

雖然昨天出口商拋匯也很踴躍，但是不敵眾多買匯力道，新台幣匯率終場以全日最低價30.403元作收，貶值幅度1.49角也是全日最大」。

新冠肺炎疫情持續蔓延，對亞洲金融市場造成衝擊，央行統計顯示，昨日主要亞幣走勢全盤皆墨，泰銖重挫0.88%居冠，韓元也重貶0.87%，為貶幅最重的兩種貨幣。

與主要貿易對手國韓元相比，新台幣昨日貶值0.49%，仍相對穩定，人民幣貶值0.33%，星元也貶值0.16%。

展望下周匯市行情，匯銀主管預估，新冠肺炎疫情若未獲控制、持續擴散，新台幣匯率仍將趨貶，並向30.5元關卡靠攏，短期內震盪區間將下修至30.2~30.5元間。

匯銀主管表示，投資人有如驚弓之鳥，資金瘋狂湧進美元資產，讓美元走勢「一枝獨秀」，進而導致亞幣呈現「一面倒」情況；下周時序進入月底，為出口商拋匯旺季，若出口商進場大舉拋匯，將有助抑制新台幣匯率貶幅，不過仍須視熱錢動向、亞幣走勢與台股表現而定。