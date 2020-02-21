不忘愛在疫情蔓延時 三保險公司熱血挽袖捐血

受新冠肺炎疫情影響，許多人待在家中減少出門次數，加上冬天氣溫驟降，民眾捐血意願降低，血液庫存量僅4-7天明顯不足，為能及時籌備充足血源，已有三家保險公司紛紛號召員工挽袖捐血，包括三商壽、中壽與宏泰人壽等，不忘愛在疫情蔓延時，捐出自己的熱血助人。

宏泰人壽董事長魯奐毅也親自響應捐血，率眾挽袖捐血助人。魯奐毅表示，血荒會造成醫療上的問題，能夠盡一己之力貢獻一袋鮮血，就是為善助人。同時魯奐毅也呼籲民眾一起前來參與，透過捐血活動將熱血傳遞給另一個生命，發揮樂於助人、捐血救人的為善之意。或許今日捐出的一袋血，明日就成為救人一命的關鍵！

中壽總經理黃淑芬也率先挽袖捐血，帶領同仁共同響應，並贈口罩予捐血中心醫護人員，感謝第一線醫療人員的付出與辛勞。

宏泰人壽「宏泰i公益」志工團今（21）日與台北捐血中心於宏泰世界大樓慶城街口北側門處舉辦本年度第一次捐血活動「血中有你 充滿愛型」，號召志工團、員工、員工家屬一起共襄盛舉，挽起袖子捐熱血做公益；總計募得146袋共計36,500cc熱血。志工團為鼓勵更多人加入捐血活動，特地準備電子食物秤及神秘小禮物，希望透過拋磚引玉讓更多人前來參與；並透過捐血行善讓員工、志工、民眾一齊養成捐血習慣，協助舒緩血荒、解決更多人的醫療困境。

中國人壽號召民眾「防疫不忘做公益」，為鼓勵民眾捐熱血，中壽以雙公益精神攜手人安基金會感謝捐血民眾的付出，更贈送單親媽媽烤地瓜，幫助單親媽媽有份收入，維持家庭生計。

中壽表示，長期與台灣血液基金會合作，喚起國人重視血荒需求，4年多共募集超過2千袋熱血，共同努力幫助台灣醫療用血環境更穩定。中壽也呼籲，因應疫情，為考量用血安全，血液基金會2月11日公布，若民眾近期到訪中國大陸地區全境、香港、澳門地區以及新加坡，需於離開該地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染新型冠狀病毒治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，也暫緩捐血28天。

三商美邦人壽同樣長期與台灣血液基金會合作，也呼籲熱血民眾出門挽袖捐血，同時宣布只要於3月10日至3月31前往台北、桃園、台中、嘉義、台南和高雄等指定捐血點，每捐出一袋血，即可獲得「三商Boby保溫保冷袋（藍）」，希望履行「取之於社會，用之於社會」的社會責任，以實際行動創造企業的影響力，守護社會的每個角落，點亮愛與希望。