新冠肺炎疫情延燒 宏泰人壽號召捐血

新冠肺炎疫情延燒，血液基金會宣布，將三類人納入暫緩捐血範圍，包括自中港澳和新加坡返台者、感染武漢肺炎痊癒者、確診個案接觸者等，都須暫緩捐血28天，也因如此，原已庫存偏低的血庫，缺血狀態更為緊張。

為了緩解血荒、解決醫療問題，宏泰人壽「宏泰i公益」志工團與台北捐血中心合辦「血中有你 充滿愛型」捐血活動，號召志工團、員工、員工家屬一起共襄盛舉，挽起袖子捐熱血做公益；總計募得146袋，共計3萬6,500c.c.熱血。

宏泰人壽成立25年，始終秉持「關懷社會、回饋台灣」的良善初衷，持續舉辦各類型公益活動，行善不落人後、奉獻不間斷。

2020年2月21日宏泰人壽「宏泰i公益」志工團與台北捐血中心於宏泰世界大樓慶城街口北側門處舉辦本年度第一次捐血活動，再次發揮「宏泰i公益」志工團的力量，號召大家一起捐血，希望此舉能夠幫助更多人。

此次捐血活動舉辦前，宏泰人壽「宏泰i公益」志工團也透過多重管道邀請，包含海報宣傳、網路號召、保險業務員廣發邀請等，試圖讓更多人參與捐血活動，協助血庫紓解血荒。

活動當日，宏泰人壽董事長魯奐毅也親自到場響應捐血，率眾挽袖捐血助人。魯奐毅表示，血荒會造成醫療上的問題，能夠盡一己之力貢獻一袋鮮血，就是為善助人。

魯奐毅也呼籲民眾一起前來參與，透過捐血活動將熱血傳遞給另一個生命，發揮樂於助人、捐血救人的為善之意。或許今日捐出的一袋血，明日就成為救人一命的關鍵。

宏泰人壽「宏泰i公益」志工團為鼓勵更多人加入捐血活動，特地準備電子食物秤及神秘小禮物，希望透過拋磚引玉讓更多人前來參與；並透過捐血行善讓員工、志工、民眾一齊養成捐血習慣，協助舒緩血荒、解決更多人的醫療困境。