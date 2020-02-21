快訊

失聯3天終於找到！新北管永安在淡水被警查獲

隔離14天…他出門那刻喊自由：覺得PM2.5都香的

富邦壽領先業界 推電子化授權保費扣款

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

富邦人壽今（21）日宣布攜手台北富邦銀行，近期領先業界推出「電子化授權保費扣款服務」，提供保戶免留存印鑑簽章，全年24小時，隨時隨地，不用出門、零等待，動動手指就可以線上快速完成保險費約定扣款的服務。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，隨著數位金融、保險科技不斷創新，富邦人壽除了持續提升業務人員的「數位力」、強化服務效率，更針對客戶投保歷程的各階段進行作業效能優化，以確保保戶權益獲得更完善的保障。

有鑒於國內數位帳戶爆發性成長，2019年底已突破300萬戶，將帶動民眾以數位存款帳戶來約定保險費扣繳的需求，然現行保戶如果想以數位存款帳戶約定保險費扣繳，必須先到銀行留存印鑑簽章，並填寫授權書將印鑑章樣式或簽名樣式送交保險公司受理後，再送交銀行核對印鑑始能完成授權程序，整個申請過程的往返非常耗時（2~8個工作天）、繁複，且如保戶不小心蓋錯印鑑章，整個申請流程就要重來，缺乏效率且相當不便。

觀察到此客戶體驗斷點，富邦人壽啟動服務優化專案，攜手台北富邦銀行，領先同業首創網銀「電子化授權保險費扣款服務」，讓保戶免留存印鑑簽章，24小時隨時隨地，透過簡易線上申請機制，即可輕鬆完成保險費約定扣款的服務申請。

不論是一般存款帳戶或數位存款帳戶，若富邦人壽的保戶已有台北富邦銀行的網銀帳號密碼，即可選擇「電子化授權保險費扣款服務」線上約定以台北富邦銀行的存款帳戶扣繳個險保險費。

保戶只要動動手指掃描QR Code或點選簡訊的連結網址，輸入台北富邦銀行的網銀帳密認證後，就能即時完成富邦人壽保險費扣款約定，此項創新服務功能，讓傳統等待銀行核對印鑑約需2~8天，大幅降為「0」天。

富邦人壽保險 印鑑 台北富邦銀行

延伸閱讀

小確幸！民眾在街口等電子支付帳戶 可省手續費

苗栗加碼補助稻農投保 繳四分之一保費可全賠

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

水稻保險受理 苗栗縣府農業處加碼補助

相關新聞

新台幣跌跌不休 早盤貶逾1角

新台幣今（21）日早盤以30.350元兌1美元，重貶9.6分開出。

外資落跑 台幣爆量重貶

新冠肺炎疫情在亞洲擴散，市場避險情緒急升，外資持續賣股撤出、亞洲貨幣應聲貶值，台北匯市也爆量重貶。新台幣匯率昨（20）日貶值1.02角，收在30.254元，為逾半個月新低，因出口商積極拋匯與外資對作，總成交量增至20.81億美元，為三周最大。

期交所黃炳鈞暫代董座

臺灣期貨交易所昨（20）日舉行董事會，決議由期交所總經理黃炳鈞暫時執行董事長職務，並報請主管機關核備，同時待主管機關指派公益董事並補選董事長。惟新冠肺炎疫情控制是政府當前首要要務，據了解，新任董事長人選可能要在新內閣人事調整之後才會決定。

高資產戶新財管方案Q2上路

為搶攻台商資金回流商機，金管會將針對資產逾新台幣上億元的銀行高資產客戶，推出新財富管理方案，昨（20）日金管會主委顧立雄親自對外宣布，公告修法預告60天，最快今年第2季中旬正式上路，符合五標準的銀行業者可先準備再來遞件申請。

顧立雄：總座要能跟大股東說NO

南山人壽董事尹衍樑日前破天荒對兒子暨副董事長尹崇堯及總經理許妙靜等人記大過，引發爭議，金管會主委顧立雄昨（20）日下午首度對外表示，這事就是不符合公司治理，後續他重視的是二件事，一是公司能否承諾董事會職能有效發揮；二是總經理許妙靜專業度的把持，他說「大股東再怎麼生氣就跟他say NO」。

富邦金入列最有價值品牌榜

《Brand Finance》「2020年全球500大最有價值品牌(Global 500 2020)」排行榜日前揭曉，富邦金控排名全球第378名，居台灣金控業之首，也是台灣唯二入榜企業(台積電、富邦金控)。

金融帳連38季淨流出 累計14兆元

中央銀行昨（20）日公布去（2019）年第4季國際收支，金融帳連38季、九年半淨流出（淨資產），累計流出規模達4,656.3億美元，折合新台幣約14.02兆元，約七年的全國稅收。

華銀今年獲利拚增10%

針對華南銀行今年展望，該行總經理張振芳昨（20）日指出，預估今年淨利成長近10%、手續費收入預估成長不到1%、金融交易利得力拚成長10%以上，由於新冠肺炎可能僅是短時間影響，目前仍未規劃要下調目標。

「張綱維條款」鬆綁 衝擊金融業

金管會昨（20）日宣布鬆綁「張綱維條款」，今年股東會旺季開始適用，此舉對股權分散的金融機構將造成「雙重打擊」，無限徵求被綁住手腳，有限徵求則面臨「張綱維們」或工會的席次爭奪挑戰，今年有改選的金融機構直接受衝擊。

疫情衝擊獲利？華銀、土銀樂觀 一銀謹慎

新冠肺炎疫情延燒，中國大陸眾多企業和工廠遲遲無法復工，對全球經濟產生影響，恐衝擊國銀今年獲利表現。一銀原計畫衝刺台商回台等新商機，將今年放款成長目標調高至百分之七至八，董事長廖燦昌昨坦言，疫情引發斷鏈危機也衝擊企業資本需求，為放款帶來不確定性。華銀總經理張振芳則評估疫情為短期影響，今年獲利成長的目標維持不變。

尹衍樑怒記過 顧立雄：總經理要說不

南山人壽大股東尹衍樑日前授意對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜等高階經理人記過懲處，金管會主委顧立雄昨天表示，大股東因為一時情緒傷害到公司治理，總經理應該要說「不」，「如果總經理不敢說『不』，金管會也會說『不』，南山就去找一個會對大股東說『不』的總經理」。

金管會拍板 鬆綁「張綱維條款」

金管會主委顧立雄昨天親自拍板引起爭議的「張綱維條款」，維持鬆綁方向，金融業小股東持股兩百萬股或千分之五就可擔任委託書徵求人，預計三月上路。同時將研議小股東一般徵求須向金管會揭露同一關係人或其「盟軍」，避免再出現「張綱維手法」。

熱門新聞

喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

健豪印刷遭爆要求員工隔離且不給薪 引起勞資爭議

Q1營收掉45%？ 鴻海聲明來了

外資落跑 台幣爆量重貶

海力士員工染疫風險…業界憂南韓若淪陷 3C恐全面缺料

航空業求救 疾呼三大紓困

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。