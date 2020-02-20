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展望銀行業發展 勤業眾信：科技應用、UX將是顯學

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（20）日發布《2020 銀行與資本市場產業趨勢展望》報告，內容指出，數位化科技將帶動金融產業改革，「科技應用」、「強化使用者體驗」仍為兩大發展趨勢。

勤業眾信銀行與資本市場產業負責人陳盈州表示，美中貿易戰與香港的不穩定性，帶動了市場對台灣成為下一個亞洲金融中心的討論，雖然台灣受到法規體系、稅制及匯率等因素影響，較不利於競逐；然而，海外動蕩的情勢確實拉抬了資金回台意願。

陳盈州認為，配合政府鼓勵企業回台投資、擴大金融業務範圍，將有望活絡台灣金融市場，但如何吸引目標客群是個考驗，建議銀行業在這一年，可以從「監管、科技、風險與人才」四面向著手，重新檢視營運目標並強化核心基礎架構，依照市場地位扮演好金融中介人角色，提供消費者與企業更良好的服務品質。

勤業眾信報告指出，受到低通貨膨脹、近零利率等影響，全球經濟逐漸「日本化」，再加上氣候變遷，迫使銀行重新思考其在社會中的角色及永續經營的策略，一波更為強大、高滲透力的顛覆性趨勢，可能將於未來十年內到來。

勤業眾信建議，銀行業者應將最新科技，應用於公司治理、風險管理及法規遵循等面向，以期能即時應變複雜的法規環境。輔以機器學習與RPA等自動化科技，協助即時發掘潛在風險，及提供回饋和判斷肇因。

勤業眾信提醒，企業務必留意與第三方科技單位合作時所產生的風險，例如客戶資料隱密性、系統穩定性及業務執行等。

勤業眾信認為，隨著「新十年」到來，培養更具競爭力的人才亦是當務之急，技術基礎架構、數據管理與風險管理領域之人才將成下一階段的人才需求主力；銀行業亦須打造良好的工作環境，以協助員工得以發揮所長。

勤業眾信表示，隨著台灣三間純網銀預計下半年開業，加上開放銀行、電支電票整合等政策的推動，可預見未來在消費金融市場中，將有更多金融交易場景可應用於生活中，卻也帶來著數位的隱憂。

勤業眾信指出，「平台就是未來」，金融機構需加快建設科技基礎的腳步，汰換核心系統、強化隱私保護、資料上雲端、因應監理科技等，利用API技術與遵守資安標準，有助資訊的流動性，即時滿足消費者的線上需求，亦有助於營運管理。

陳盈州建議，銀行業應趁勢加速產業數位化，並持續關注監管相關議題，以數位平台為未來發展重心，強化與顧客之連結。

報告最後也提到，零售及電商業者預期也將發展支付、借貸、點數等多元功能，且將出現更多跨業合作，銀行業者就此方面提升服務附加價值、重新設計與優化顧客體驗、即時提供客製化的支付周邊服務，和加強資訊與隱私安全性，將會是進軍數位支付市場的發展重點。

銀行業 資本市場 電商

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