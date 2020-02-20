快訊

鑽石公主號增13例確診新冠肺炎 目前共634例感染

治療新冠肺炎 瑞德西韋國衛院2周內可達公克級製造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊亞幣 新台幣重貶1.02角 第一季國際收支難料

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
亞洲籠罩在新冠肺炎疫情陰霾之下，疫情有愈演愈烈之勢，人民幣、日圓、韓元等亞幣重貶，使新台幣也下挫 圖／聯合報系資料照片
亞洲籠罩在新冠肺炎疫情陰霾之下，疫情有愈演愈烈之勢，人民幣、日圓、韓元等亞幣重貶，使新台幣也下挫 圖／聯合報系資料照片

亞洲籠罩在新冠肺炎疫情陰霾之下，疫情有愈演愈烈之勢，人民幣、日圓、韓元等亞幣重貶，使新台幣也下挫，加上台股今天開高震盪走低及外資偏匯出，拖累新台幣續弱，台北金融市場上演股匯雙殺，終場收在30.254元兌1美元、創逾半個月新低，貶值1.02角，連三跌，台北及元太外匯經紀公司總成交量20.81億美元。

外匯交易員指出，美國經濟穩定成長，也未受疫情影響，美元上漲，美元指數靠向100大關，亞幣也全面走跌。

匯銀主管認為，肺炎疫情揮之不去，中國大陸連復工都困難重重，出口商預期新台幣續貶，退場觀望、按兵不動。後續新台幣升貶還是要看肺炎疫情變化而定，如果沒有好消息傳出，且外資匯出不變，預期新台幣走勢偏弱。

中央銀行今天公布2019年第4季國際收支，金融帳連38季呈淨流出，累計淨流出4656.6億美元，續創史上最長淨流出紀錄。總計去年全年經常帳順差643.5億美元，金融帳淨資產增加528.6億美元，央行準備資產增加166.6億美元。央行官員表示，主要是因外匯存底投資運用收益增加及外資匯入的效應，使央行準備資產創九年新高。

針對新冠肺炎疫情對今年第一季國際收支的影響，央行官員認為，經常帳要視斷鏈的影響，出口減少，進口也會減少。去年旅遊收支逆差61億美元創下歷史新高，今年受疫情影響國人出國減少，但旅客來台人數也會減少，對旅遊收支的影響很難評估。

新台幣 疫情 肺炎 新冠肺炎

延伸閱讀

追第24例新冠肺炎接觸者 有7名醫護採檢中

宏碁董事長陳俊聖會媒體 總統級防疫裝備上場

大專校院防疫 教育部:出現病例應停止各項大型活動

鑽石公主號增13例確診新冠肺炎 目前共634例感染

相關新聞

疫情衝擊亞幣 新台幣重貶1.02角 第一季國際收支難料

亞洲籠罩在新冠肺炎疫情陰霾之下，疫情有愈演愈烈之勢，人民幣、日圓、韓元等亞幣重貶，使新台幣也下挫，加上台股今天開高震盪走...

高資產客戶新財管方案 第2季中開放五條件銀行申請

為搶攻台商資金回流商機，金管會將針對資產逾新台幣上億元銀行高資產客戶，推出新財富管理方案，今（20）日金管會主委顧立雄親...

中國企業抗疫情 推病毒債券救急

新冠肺炎嚴重衝擊中國的經濟，對此，自2月起已有超過25家企業發行低利率的「病毒債券」！為了取得發行病毒債券的資格，企業必須撥出收益的10%以上用來協助對抗疫情，金融監理機關也會縮短債券的審核流程。

喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

南山人壽大股東尹衍樑15日對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，金管會主委顧立雄今在記者會上首次針對此事件說...

談南山人壽記過 顧立雄：總經理該跟大股東Say NO

南山人壽董事尹衍樑日前破天荒對兒子暨副董事長尹崇堯及總經理許妙靜等人事記大過，引發爭議，金管會主委顧立雄今（20）日下午...

新光人壽獲玉山獎全國雙首獎 總統表揚

新光金控子公司新光人壽以「樂活贏家變額年金保險」和「大男子大女子保險計劃」，勇奪第16屆「國家品牌玉山獎」兩座全國首獎，...

金管會拍板「張綱維條款」爭議 小股東戰勝大股東

金管會鬆綁「張綱維條款」引爆爭議，在金融業者反對聲浪下，金管會主委顧立雄今（20）日親自對外宣布，金管會在聽取各界意見後...

搶親保德信人壽 8家金控心動5家出價

美商保德信人壽準備出售台灣業務，銀行為主的金控都很有興趣。據內部人士透露，至少有8家來探詢意向，包括富邦、中信等已有壽險的金控，目前5家公司要出價，已被點名的有玉山、兆豐、台新、元大，但還未決定哪家得標。

華銀三大策略因應疫情衝擊 力拼今年獲利持續成長

華南銀行去年全年稅前獲利176億元，因應今年爆發新冠肺炎疫情恐衝擊獲利，華銀總經理張振芳表示，疫情會有影響但企業因而重新...

新冠病毒肆虐 善用美元套利

Ｑ：全球新冠病毒肆虐，搞得人心惶惶，大批避險資金湧入美元，從2月初以來美元指數由97.2一路飆升到99.1，但反觀台幣兌美元卻從30.31跌至30.07，為什麼國際市場美元漲翻天，反觀國內市場美元卻一直跌，這樣的背景下，該怎麼投資美元？

國泰金調查：逾8成民眾 預期今年台灣經濟可保二

國泰金今天發布2月份「國民經濟信心調查」，調查結果指出，新冠肺炎疫情令國內民眾對景氣展望滑落，短期消費行為與房地產市況轉...

新台幣開盤 貶值2.8分

新台幣今（20）日早盤以30.180元兌1美元，貶值2.8分開出。

熱門新聞

499元雙飽 4G資費巷戰開打

健豪印刷遭爆要求員工隔離且不給薪 引起勞資爭議

Q1營收掉45%？ 鴻海聲明來了

富士康鄭州廠 萬人復工

喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

三星槓台積 再奪高通單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。