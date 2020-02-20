疫情衝擊亞幣 新台幣重貶1.02角 第一季國際收支難料

亞洲籠罩在新冠肺炎疫情陰霾之下，疫情有愈演愈烈之勢，人民幣、日圓、韓元等亞幣重貶，使新台幣也下挫，加上台股今天開高震盪走低及外資偏匯出，拖累新台幣續弱，台北金融市場上演股匯雙殺，終場收在30.254元兌1美元、創逾半個月新低，貶值1.02角，連三跌，台北及元太外匯經紀公司總成交量20.81億美元。

外匯交易員指出，美國經濟穩定成長，也未受疫情影響，美元上漲，美元指數靠向100大關，亞幣也全面走跌。

匯銀主管認為，肺炎疫情揮之不去，中國大陸連復工都困難重重，出口商預期新台幣續貶，退場觀望、按兵不動。後續新台幣升貶還是要看肺炎疫情變化而定，如果沒有好消息傳出，且外資匯出不變，預期新台幣走勢偏弱。

中央銀行今天公布2019年第4季國際收支，金融帳連38季呈淨流出，累計淨流出4656.6億美元，續創史上最長淨流出紀錄。總計去年全年經常帳順差643.5億美元，金融帳淨資產增加528.6億美元，央行準備資產增加166.6億美元。央行官員表示，主要是因外匯存底投資運用收益增加及外資匯入的效應，使央行準備資產創九年新高。

針對新冠肺炎疫情對今年第一季國際收支的影響，央行官員認為，經常帳要視斷鏈的影響，出口減少，進口也會減少。去年旅遊收支逆差61億美元創下歷史新高，今年受疫情影響國人出國減少，但旅客來台人數也會減少，對旅遊收支的影響很難評估。