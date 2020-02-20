金管會出新招 防堵「張綱維們」

金管會主委顧立雄今（20）日宣示，「張綱維條款」鬆綁後，金管會將採取新的監理手段，防堵「張綱維們」，以後金融業委託書大戰，有限徵求者必須揭露「盟軍」資訊，以利金管會了解是否有規避持股申報、大股東適格性審查等問題。

這項新的監理手段，預計今年7月以後上路，但今年股東會改選，金管會就會開始「盯上」這類行為。

金管會鬆綁「張綱維條款」引爆爭議，多家金融機構經營權面臨挑戰，不少業者質疑金管會政策將引來更多的「張綱維們」，搶奪經營權、擾亂市場。

顧立雄今天宣布維持金管會政策的同時，也宣示將採取新的監理手段，防堵「張綱維們」。

顧立雄說，會進一步研議，引用委託書規則第8條第1項第7款，要求金融業在做委託書一般徵求（有限徵求）時，若有其他「同一人及同一關係人」也做有限徵求時，必須作揭露聲明。

若不聲明，就構成不誠信、不正當，依銀行、金控負責人資格規定，董事等負責人將不適格。

若有揭露並作說明，金管會會來看，持股是否刻意規避持股5%須申報或10%須申請核准情況，是否有涉及負責人不誠信、不正當等情事。

顧立雄表示，金管會之前公布的持股透明行動方案將從今年7月1日起上路，將最終受益人納入同一人及同一關係人持股申報範圍，上述新的監理手段，將配合從7月以後採行。

至於今年6月股東會改選，是否就管不到「張綱維們」？顧立雄表示，雖然今年改選還不會要求須在徵求時作揭露，但金管會仍會作適當了解，看是否有規避法令情況。

他強調，金管會鬆綁「張綱維條款」用意，是希望讓小股東有更多表達意見機會，而不是讓股東刻意分散持股，進而取得更多董事席次，來衝擊持股逾10%須經大股東適格性審查、持股5%須申報的機制，因此，今年股東會改選，也會關切有無人再刻意規避。

至於如果是「盟軍」、「盟友」的合作，而不是「同一人及同一關係人」關係？顧立雄表示，也會了解「盟軍」間是否有委任、信託等方式來作徵求，這也會是他們關切的。