高資產客戶新財管方案 第2季中開放五條件銀行申請

為搶攻台商資金回流商機，金管會將針對資產逾新台幣上億元銀行高資產客戶，推出新財富管理方案，今（20）日金管會主委顧立雄親自對外宣布，公告修法預告60天，金管會主委顧立雄親自對外宣布，最快今年第2季中旬正式上路，符合五標準的銀行業者可先準備再來遞件申請。

顧立雄表示，此次高資產客戶新財管方案，需要綜合、跨業別監理，因此需要新的法源依據，因此金管會擬具「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案，從金管會的立場，開放的同時，也希望日後允准辦理業務的銀行，要確實審酌高資產客戶的「KYC」（認識客戶）與提供金融商品與服務的「適合度」，要讓高資產客戶自己體認需承擔風險。

顧立雄說，因此新財富方案的開放「不採雨露均沾的作法，而要有一定的審核標準。」除了財務健全性、資產規模外，更要重視「守法性、內部控制及風文化的有效性與經營業務能力及資投入。」審視資格以三年為一期，若中間有太多問題，則會中止其業務許可。

至於何時上路？顧立雄說，依照標準需預告60天，也要給予業者申請準備期，30天恐怕來不及，因此應該第2季中旬左右應該來得及公告，屆時符合標準業者可來申請。

據了解，目前符合財務結構、管理資產規模、守法性、內控與風管、經營能力與投入資源等五大門檻的國銀約有17家，包括華南銀、第一銀、兆豐銀、北富銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀、上海商銀、元大銀、新光銀、永豐銀；外銀有花旗銀、渣打銀、匯豐銀、星展銀等有機會成為首批入榜銀行。

高資產新財管方案草案開放的業務將增加3個項目，即包含鬆綁外國債券信評不受BB評等限制、打通OBU(國際金融業務分行)與DBU(外匯指定銀行)兩者商品渠道、並將開放銀行發行外幣結構型金融債。