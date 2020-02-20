中國企業抗疫情 推病毒債券救急

新冠肺炎嚴重衝擊中國的經濟，對此，自2月起已有超過25家企業發行低利率的「病毒債券」！為了取得發行病毒債券的資格，企業必須撥出收益的10%以上用來協助對抗疫情，金融監理機關也會縮短債券的審核流程。

但由於病毒債券的低利率無法吸引一般投資大眾，官股銀行成為最大的買家，中國銀行的一位主管坦言：「我們有責任去支撐中國的經濟。」然而，也有投資人擔心，在疫情前景不明且債券沒有擔保的情況下，債券是有可能違約的，因此卻步。

病毒債券利率低

根據《金融時報》和《半島電視台》報導，目前已有超過25家中國企業，自2月初靠著發行「病毒債券」總共募得240億人民幣，還有20家預計將在接下來的幾個禮拜中發行。金融監理機關不僅會縮短病毒債券的審核流程，從數星期縮短至幾天，政府也鼓勵公股銀行購買，不過為了取得發行病毒債券的資格，企業也必須撥出收益的10%以上來協助對抗疫情。

「新冠肺炎的疫情重創中國經濟，但也創造出刺激經濟的需求，病毒債券因應而生。」信評機構穆迪的分析師伊萬表示。為了協助企業復甦，病毒債券的票面利率很低，短期至中期僅為2到4%，與此相比中國央行的基準「貸款市場報價利率」為4.15%。

借貸成本低

「病毒債券有如天降甘霖，在其他地方是找不到如此低的借貸成本。」福耀玻璃工業集團表示，他們上星期發行3年期利率3.19%的病毒債券，並撥出10%的收益用來製造救護車的擋風玻璃。「自從疫情爆發以來，超過三分之二的航班被迫取消。」深圳航空期望，能夠藉由利率2%的病毒債券還清已有債務（利率3%）。

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