喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

南山人壽大股東尹衍樑15日對獨子、副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次，金管會主委顧立雄今在記者會上首次針對此事件說出重話，他認為，大股東再怎麼因為一時情緒，傷害到公司治理，總經理應該要說「不」，「如果總經理不敢說不，那就換一個可以說『不』的總經理。」

南山人壽15日內部貼出懲處案，因業績連續二年居業界第三，南山人壽大股東尹衍樑對副董事長尹崇堯與總經理許妙靜各記大過一次。一位大股東因不滿經營狀況，自行對管理階層懲處，引起業界譁然，也讓金管會極為震怒，認為此舉傷害公司治理。

顧立雄今在記者會上表示，南山此事件「不符合公司治理原則」。他說：「兒子如何對抗老爸？老爸是大股東，兒子是副董事長又是大股東的兒子，重點應該在董事長扮演的角色，還有總經理專業的拿捏，金管會非常認真看待這件事情。」

顧立雄接著表示，這次事件其實是一個很小的事情引起的，因為大股東車子被撞壞，一時情緒不好就公告懲罰，這件事情反映的是大股東的個性，但從主管機關立場，要去抑制大股東一時情緒興起對公司治理的傷害。

媒體詢問，大股東憤怒要懲罰，總經理怎麼能說不呢？顧立雄回應：「大股東再怎麼生氣，總經理認為傷害公司治理，必須要說『不』，如果總經理不敢說不，那就換一個可以說『不』的總經理。」

顧立雄強調，現在正請南山寫報告，南山人壽有這麼多保戶，未來如何獲取保戶信賴，此事件對公司治理的傷害，未來要怎樣彌補與承諾，董事會職能如何良善的發揮，總經理如何專業的拿捏，是金管會後續首要關切的事情。