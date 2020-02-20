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新壽兩商品獲玉山獎 蔡總統頒獎表揚吳欣盈

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
新光人壽獲得國家品牌玉山獎兩座全國首獎，新光人壽副總吳欣盈（右）代表至總統府領獎。圖/新光人壽提供
新光人壽獲得國家品牌玉山獎兩座全國首獎，新光人壽副總吳欣盈（右）代表至總統府領獎。圖/新光人壽提供

新光人壽以「樂活贏家變額年金保險」和「大男子大女子保險計劃」，獲得第16屆「國家品牌玉山獎」兩座全國首獎，新光金控總經理黃敏義及新光人壽副總經理吳欣盈代表出席至總統府，接受總統蔡英文表揚。

專為退休概念設計的新光人壽樂活贏家變額年金保險，是業界首張連結目前美國最熱賣類型商品「目標日期型」基金，透過定期定額方式購買「貝萊德享退休系列2030/2040/2050目標日期組合傘型基金」，優勢在於保戶等於「申購基金」加「年金化選擇權」，享有一條龍服務，從前端的長期持續累積，到退休後的退休金啟動活化，一次準備到位，為保戶建立良好保險觀念，及早開始準備退休規劃，在繳費期間還能依所得稅法享有保險扣除額2.4萬元的稅負優惠，因此獲得第16屆「國家品牌玉山獎」全國首獎及最佳產品類獎項。

針對兩性差異，洞察男女不同需求，新壽推出大男子大女子保險計劃，分別量身訂製不同的保險規劃，開賣銷售至今，持續在新光人壽熱銷商品排行榜前段班；在行銷面則以「男女眉角大不同」的品牌創意，幽默點出兩性天生價值觀不同，風險與需要的保險保障也大不相同，精準切中商品專屬守護特定風險和疾病的特色，快速建立消費者兩性應有不同保險規劃的觀念，成功創造行銷話題。

保險 退休規劃 新光人壽

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