談南山人壽記過 顧立雄：總經理該跟大股東Say NO

南山人壽董事尹衍樑日前破天荒對兒子暨副董事長尹崇堯及總經理許妙靜等人事記大過，引發爭議，金管會主委顧立雄今（20）日下午首度對外表示，這事就是不符合公司治理，後續他重視的是公司能否承諾董事會職能有效發揮，與總經理專業度的把持，而不是寫寫悔過書就好。他說總經理的專業度沒有維繫「大股東再怎麼生氣就跟它say NO」。

他也直白的說，這次的事件跟前董事長杜英宗人治色彩過重是有很大的不同，這次是小事引起來，大股東車子被撞壞了，一時情緒公告懲戒。某種程度反應大股東的個性，從主管機關金管會的立場，就是要避免大股東因一時情緒興起，對公司治理造成傷害，他相信此次的關切會對公司一定程度的警惕。

顧立雄說，保險局已請公司寫報告說明，他說「南山人壽未來要尋求樣彌補與怎樣的承諾」，是我們首要關切的事項。尤其是南山人壽的保戶那麼多，「如何獲取保戶的信賴是很重要的」。

至於他說這事情反應了一般問說「兒子怎麼去對抗老爸董事呢？」但他認為應該思考的是一家公司的副董事長應該扮演什麼角色？更重要的是董事長要扮演角色！還有總經理的專業拿捏。他說「大股東再怎麼生氣就跟它say NO！」整個董事會良善的運作，應該發揮其應有的職能，而總經理的專業度還有維繫的空間 ，南山人壽需要認真來看待這件事情。