新光人壽獲玉山獎全國雙首獎 總統表揚

新光金控子公司新光人壽以「樂活贏家變額年金保險」和「大男子大女子保險計劃」，勇奪第16屆「國家品牌玉山獎」兩座全國首獎，新光金控總經理黃敏義及新光人壽副總經理吳欣盈19日代表出席至總統府接受表揚，蔡英文總統的祝賀與肯定也為新光再添榮耀。

新光金控2019年獲利創歷史新高，獲獎方面也是表現優異，在新光人壽、新光銀行、元富證券等子公司努力之下，總計獲得近百個獎項，展現傲人成果。

獲得全國首獎的商品分別為，新光人壽樂活贏家變額年金保險、大男子大女子保險計劃。其中，專為退休概念設計的新光人壽樂活贏家變額年金保險，是業界首張連結目前美國最熱賣類型商品「目標日期型」基金，透過定期定額方式購買「貝萊德享退休系列2030/2040/2050目標日期組合傘型基金」。

其優勢在於，保戶等於「申購基金」加「年金化選擇權」，享有一條龍服務，從前端的長期持續累積，到退休後的退休金啟動活化，一次準備到位，為保戶建立良好保險觀念，及早開始準備退休規畫，在繳費期間還能依所得稅法享有保險扣除額2.4萬元的稅負優惠，一舉榮獲第16屆國家品牌玉山獎全國首獎及最佳產品類獎項。

新光人壽掌握市場趨勢，敏銳洞察兩性差異，針對男女不同需求推出大男子大女子保險計劃，分別量身訂製不同的保險規劃，深受消費者青睞與肯定，開賣銷售至今，持續在新光人壽熱銷商品排行榜前段班。

在行銷面則以「男女眉角大不同」的品牌創意，幽默點出兩性天生價值觀不同，風險與需要的保險保障也大不相同，精準切中商品專屬守護特定風險和疾病的特色，快速建立消費者兩性應有不同保險規劃的觀念，成功創造行銷話題。