金管會拍板「張綱維條款」爭議 小股東戰勝大股東

金管會鬆綁「張綱維條款」引爆爭議，在金融業者反對聲浪下，金管會主委顧立雄今（20）日親自對外宣布，金管會在聽取各界意見後，決定維持原修正條文，將金融業委託書有限徵求門檻從持股千分之5以上，放寬為持股200萬股或千分之5以上。

顧立雄表示，這次修改主要是金融業工會陳情，背後沒有外傳的立委施壓。

他表示，金融業工會來反映，千分之5規範門檻過高，使得他們透過一般徵求表達意見，或參加董監選舉，受到相當困難；再加上當時思考張綱維事件與修改委託書的關聯性，我們內部討論後認為，委託書是股東行動主義象徵，包括提案權、提名權及投票權，使用目的是讓持有一定股份的股東結合小眾股東來表達自己意見。

至於張綱維事件凸顯的問題，正本清源作法是透過金融監理手段，而不是過度使用委託書規則。

金管會前年修改委託書規定，將有限徵求門檻持股80萬股或千分之2以上，改成持股千分之5以上，並從去年7月實施，被稱為「張綱維條款」；新規定上路才半年多，今年1月，金管會又預告法規修正，放寬為持股200萬股或千分之5以上。

這次規定放寬後，有限徵求的門檻除持股千分之5外，200萬股也可以，初估股本低於40億元的金融業沒有受到影響，而目前的銀行、金控股本都超過40億元了，影響層面相當大，尤其是股權分散的金融機構，受衝擊最大，經營主導權將面臨重大挑戰。

金管會前年修改委託書規定時，最大的動作就是，從嚴規範無限徵求的門檻，大股東以前可揪團找志同道合的人做無限徵求，去年7月開始從嚴須「同一人及同一關係人」持股達10%且拿到大股東適格性核准函；股權分散的金融機構，因大股東持股可能未達10%，受衝擊最大。

這次金管會再度鬆綁「張綱維條款」，一些股權分散，現有經營者的持股小於10%，沒有大股東適格性核准函的金融機構，不能無限徵求情況下，可能只比市場派好一點，只能用千分之5的門檻來做有限徵求，

金管會降低有限徵求門檻後，將引入更多市場派加入競爭，搶奪董事席次，對股權分散的金融機構，無限徵求、有限徵求都被夾殺，造成雙重壓力。