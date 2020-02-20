連四貶！新台幣重貶逾1角 收30.254元
外資賣股撤出，新台幣匯率今（20）日續貶1.02角，收在30.254元，連四日貶值，為逾半個月新低，台北外匯經紀公司成交量放大為13.3億美元。
新台幣匯率盤中最高價30.149元、最低價30.256元，最多貶值1.04角。
匯銀主管指出，人民幣、韓元等亞洲貨幣貶值，使新台幣匯率承受貶值壓力；在外匯市場上，外資與油款同步匯出，加上出口商相對安靜，新台幣匯價一早就貶破30.2元、最多貶值1.04角，台北外匯經紀公司成交量也擴大至13.3億美元。
台股今日開高走低，早盤一度拉升至11,827.83點，可惜在蘋概三王齊翻黑之下，終場以11,725.09點作收，下跌33.75點，成交量1,324.12億元；三大法人賣超71.88億元。
其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超83.43億元，而外資拋售台股後資金也確實匯出，使新台幣匯率連四日收貶。
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