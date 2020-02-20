連四貶！新台幣重貶逾1角 收30.254元

櫃買中心總經理李愛玲昨（19）日指出，受新冠肺炎影響，1月上櫃公司營收衰退約11.2%，接下來2、3月營收也是很大的考驗，不僅對觀光業有直接影響，消費力下降也會導致營收下滑。大陸停工的影響，申請復工進度不一，對想要上櫃的興櫃公司而言，IPO進度也更難掌握。

2020-02-20 01:09