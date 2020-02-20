AIA友邦人壽提醒 正視財富傳承規畫的重要性

AIA友邦人壽今(20)日表示，許多中高資產客戶常覺得財富傳承安排仍很遙遠，因此未提前規劃，直到出現變故而錯失良機，造成財富損害或家庭紛爭。

AIA友邦人壽指出，一場未預期的病毒爆發，讓中高資產族群開始正視未積極規劃的家族財富傳承問題。

中高資產族群認真打拼創造事業版圖，也重視家人生活，常安排國內外旅遊行程當做家族出遊或退休行程，其中不乏令人羨慕的豪華郵輪行程或頂級列車之旅。

然此次爆發的新型冠狀肺炎病毒疫情，造成全世界恐慌，以近日新聞媒體高度關注的鑽石公主號為例，遊輪上已經有來自不同國籍超過 600人確診。誰能預料原本讓人稱羨的郵輪行程，竟變成困境之旅。

家族財富傳承的規劃有其複雜度，但若想在短時間內先為家人鎖定部分財產做為傳承，保險商品實為可以簡單執行的金融工具。

AIA友邦人壽侯文成總經理表示，誰都不願意看到疫情的擴張，但很多變故的發生是沒有任何徵兆。病毒之前，人人平等，所謂「計畫趕不上變化」，往往在錯失了機會和時間後，影響了自己、家人、甚至整個家族未來的安定幸福，以及多代子孫的隱形財富。

「生命無常，我們能做的就是馬上著手安排隨時都能立即啟動的資產傳承計畫，更可以簡單的利用保險商品將資產和諧且完整的傳承給後代」。壽險的保障規畫便是一項符合中高資產族群思考的傳承工具。

以AIA友邦人壽的美元保單為例，如：友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險、友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險，職業等級1-3級最高投保金額可達1,000萬美元，能確保所指定的受益人在被保險人事故發生後的財務保障，降低事故風險所產生的衝擊。

另一方面，要保人擁有一定程度的選擇性，透過保單可以指定多名受益人及保險金分配順位，亦可彈性變更保險金受益人、身故保險金可設定為10年或20年給付，甚至是每一受益人可領取的身故保險金分配比率。

商品還有「回饋分享金」的設計，當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金，協助資產成長累積，讓財富傳承達到穩定、安全的目標。