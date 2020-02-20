台銀吉隆坡代表人辦事處 正式開業

台灣銀行響應政府「新南向政策」並持續深耕東協市場，海外拓點再傳捷報！該行繼去（108）年9月23日雅加達代表人辦事處開業後，吉隆坡代表人辦事處於今（109）年2月20日正式開業，台銀新南向布局再創新里程碑。

該行在董事長呂桔誠規劃「建構領導銀行、布局全球市場」的願景領導下，積極務實地推動該行國際化發展，繼107年設立澳洲雪梨分行、泰國曼谷與德國法蘭克福等辦事處，108年設立菲律賓馬尼拉、越南胡志明市與印尼雅加達等辦事處，此次在馬來西亞中央銀行大力協助下，馬來西亞吉隆坡辦事處於2月20日正式開業，該行於東協國家布局已趨完善，有利強化該行全球化布局之完整性，提供客戶更完善之金融服務。

馬來西亞位處東亞國協樞紐位置，天然資源豐富，並擁有高素質的人力資源，崇尚法治，政治相對穩定，近年來經濟穩健成長，因而吸引多國資源進駐。首都吉隆坡不僅是馬國政治及經濟中心，也是全馬最現代化及最進步之城市，在該辦事處成立後，將與該行海外分行及OBU整合行銷，並結合該行新南向金融小組深耕東協客源，協助台商前進東協；另外，為使展業模式更有效率，將加強與當地指標金融機構及跨國銀行合作，發揮優勢互補功能，共創雙贏。

該行吉隆坡代表人辦事處之代表人為林淑玲女士，辦事處地址：Unit 1-30-3A, Level 30, Menara Bangkok Bank, No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. 服務電話：+(60) 3 2181 1616 ，歡迎各界洽詢及利用該辦事處所提供的各項服務。