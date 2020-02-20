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拜神不隔離？南韓密集接觸千人的「新天地教會」防疫災難

國壽宣布 額外提供醫護人員5萬元專屬慰問金

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，民眾勤洗手戴口罩，建立層層防護。國泰人壽貼心提醒，民眾在積極防疫的過程中除了注意健康外，也別忘了檢視自身保障是否完善。

此外，為守護堅守第一線崗位的醫護人員，國壽今(20）日宣布若醫院或診所執業人員為國泰人壽個人險保戶，在醫療機構執行職務時，不幸確診感染新冠肺炎，國泰人壽將額外提供5萬元慰問金，讓守護台灣民眾健康的醫護人員治療無後顧之憂。

國壽表示，針對住院保障，一般會建議至少規劃3,000元日額才能享有較佳的休養環境，以投保國泰人壽最新且兼具住院、手術保障的「安安醫療終身保險」3,000元日額為例，一旦因新冠肺炎入住負壓病房，即可等同加護病房每日給付12,000元，另外還有1,500元的出院療養金，總計每日13,500元的給付金額，讓您可以安心養病不怕收入中斷，更讓保障成為您最堅強的抗疫後盾。

若有保戶因治療新冠肺炎申請醫療險理賠，不論條款是否將法定傳染病列為除外責任，國泰人壽一律依契約條款約定給付保險金；若在國外因新冠肺炎住院治療，可以申請醫療費用收據、費用明細、診斷書等理賠文件免認證，便利保戶盡速申請理賠。

而為守護堅守第一線崗位的醫護人員，若醫院或診所執業人員為國泰人壽個人險保戶，在醫療機構執行職務時，不幸確診感染新冠肺炎，國泰人壽將額外提供5萬元慰問金，讓守護台灣民眾健康的醫護人員治療無後顧之憂。

因應新冠肺炎疫情，國泰人壽鼓勵民眾使用24小時不打烊的國泰人壽APP與智能客服阿發，自主辦理繳費、理賠、保單及房貸服務等相關業務，並提供各項費用緩繳優惠，與保戶一同對抗疫情。

國泰人壽 醫護人員 肺炎 新冠肺炎

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