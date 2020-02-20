華銀三大策略因應疫情衝擊 力拼今年獲利持續成長

華南銀行去年全年稅前獲利176億元，因應今年爆發新冠肺炎疫情恐衝擊獲利，華銀總經理張振芳表示，疫情會有影響但企業因而重新進行生產佈局也會帶來新商機，將透過積極維護債權，擴大OBU及海外分行放款，以及增加金融財務操作三大策略，維持今年獲利成長的目標不變。法人分析，今年華銀全年稅前獲利目標約在185至190億元之間。

張振芳表示，中國大陸的經濟規模是全球的16％，貿易量則是全球的12％，當新冠肺炎疫情使中國大陸需求減少，對全球及台灣的經濟成長率一定會有影響。

根據各研究機構評估，新冠肺炎情將使全球經濟成長率下修0.15到0.4個百分點，中國大陸最高恐衝擊1.5個百分點，台灣則預估經濟成長率會下修0.4個百分點，也會衝擊銀行業務，尤其是OBU及大陸分行業務。

張振芳指出，中國大陸是台商重要的生產基地，根據媒體報導中國大陸復工不順利，目前只有三成復工，將來恐會有供應鏈斷鏈的危機，「電子業恐怕影響最大」。

張振芳表示，華銀大陸分行業務恐會受到疫情衝擊，一月信用卡刷卡金額也略看出影響，未來影響可能會更明顯。但從過去SARS的經驗來看，疫情應該只是短期的影響，今年獲利目標不會調降，力拼全年獲利達標。

張振芳說，今年OBU及海外分行放款及獲利目標成長2成，因應疫情衝擊，已要求大陸3家分行密切注意客戶的復工狀況，提前因應，以儘量降低風險，減少損失。

張振芳指出，華銀前五大海外獲利分行為香港、新加坡、深圳、倫敦及洛杉磯，深圳分行受疫情影響恐跌出前五大，今年會將發展重點鎖定美國、東南亞及歐洲的分行，東南亞辦事處也要積極發揮轉介推介的功能，規劃今年第二季要申設曼谷及雅加達辦事處。

張振芳分析，在中美貿易戰及疫情影響下，企業從大陸外移的可能性很大，生產基地重新佈局也會需要資金的挹助。規劃將企業的大陸、東南亞、台灣及OBU帳戶進行連結整合，主動將相關資訊及商機拋給有關地區的分行爭取業務。

另外，在低利率及低利差的環境下，張振芳表示，今年要擴大金融交易操作，增加債券等財務投資部位，目標成長一成。

在財富管理業務方面，華銀財富管理部經理王貞德表示，在主管機關政策等外在環境的轉變下，保險業務縮減，但對基金影響小，預期保險手收占比會從六成降為五成。今年要引導產品多元化，包括發展健康險及投資型保單，今年財管的手續費收入目標比去年實收金額低，增加外國債、基金、健康險等產品，維持財管手收近52億元的目標，僅比去年53億元微減一些。