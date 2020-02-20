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元大證奪國家品牌玉山獎「最佳產品」全國首獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大證券奪國家品牌玉山獎「最佳產品」全國首獎獲總統接見。圖/ 元大證券提供
元大證券奪國家品牌玉山獎「最佳產品」全國首獎獲總統接見。圖/ 元大證券提供

2019年元大證券以優異的表現，首次參加國家品牌玉山獎即獲主辦單位肯定，一舉拿下「傑出企業獎」、「最佳人氣品牌獎」以及「最佳產品獎」三項大獎，其中「最佳產品獎」更獲全國首獎最高榮耀，並獲得總統在2月19日接見與肯定。

元大證券近年在金融科技屢創新機，這次獲得國家品牌玉山獎「最佳產品獎」的「AI智能選股APP-投資先生」是領先業界，擁有全方位豐富資訊的自製下單APP。「投資先生APP」從2018年9月上線以來，已創造近90萬次下載量，便利的金融服務及完善功能深受投資人喜愛。

「投資先生APP」除了搭配AI智能運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，功能方面更精益求精，推出更多元的交易商品服務，不僅可交易國內期貨、選擇權，還能支援海外共12間期貨交易所的指數商品交易，是市面少見提供海外選擇權交易服務的行動平台，獲獎可謂實至名歸。

元大證券2019年獲獎連連，除獲主管機關周邊單位頒發「金彝獎」、「流通證券獎」、「活絡經濟獎」、「權面齊發獎」等多座獎項外，海內外各知名專業金融雜誌亦均給予高度榮耀肯定，如《亞元雜誌》(Asiamoney)「30年台灣最佳證券經紀商」、《亞洲金融雜誌》(FinanceAsia)「台灣最佳證券經紀商」、《財資》(The Asset)、《歐元雜誌》(Euromoney)、《亞洲銀行與金融》 (Asia Banking & Finance)「台灣最佳企業及投資銀行」、《財訊》「最佳財富管理」及《今周刊》「最佳財富管理證券獎」與「商務人士理想品牌-綜合券商類第1名」等數十座標竿性大獎，在在肯定元大證券金融專業的能力與服務客戶的用心。

元大證券自成立以來，一直秉持創新、求變、更好的精神，並深耕布局亞洲，透過積極擴展海外服務版圖，整合集團海內外子公司資源，致力提供客戶更全面的金融商品與服務，持續朝向亞洲最佳金融服務機構的目標邁進。

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