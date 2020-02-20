國泰金調查：逾8成民眾 預期今年台灣經濟可保二

國泰金今天發布2月份「國民經濟信心調查」，調查結果指出，新冠肺炎疫情令國內民眾對景氣展望滑落，短期消費行為與房地產市況轉趨保守，但逾8成民眾仍預期今年經濟成長達2%，且不擔憂通膨壓力。

國發會最新公布的12月景氣對策信號維持綠燈，領先指標上升，同時指標也改善，景氣穩健。但根據調查報告，受新冠肺炎疫情爆發的負面影響，2月的景氣現況與展望樂觀指數滑落，民眾對景氣展望創15個月以來新低；民眾薪資上漲預期指數也走低至近5個月低點。

此外，大額消費意願指數下滑，賣房意願指數也降低至，顯示隨著疫情發展，短期使民眾的消費行為與房地產市況轉趨保守。

雖新冠肺炎疫情短期使經濟生產活動減緩，但調查結果也顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值仍維持在2.4%，高達81%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上。民眾對於今年平均通膨預期值亦維持在0.87%，69%的民眾預期今年通貨膨脹率將低於1%，不擔憂今年通膨壓力。

在股市部分，新冠肺炎疫情造成的恐慌情緒引發市場賣壓，台股一度跌至1萬1138後溫和反彈。調查顯示，民眾股市樂觀指數走降，風險偏好指數也下滑，顯示新冠肺炎疫情使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好大幅下滑。

人民幣部分，據央行統計，2019年12月底國銀人民幣存款餘額為2610億，年減374億，創史上最大減幅，而2年來國銀人民幣存款已減少612億。這次調查結果也顯示：16.7%的民眾將會減持人民幣存款，較去年調查增加5%，僅10.6%的民眾會增持，較去年調查減少5.4%，顯示民眾未來一年持有人民幣的意願將下滑。