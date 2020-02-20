蔡鎮村：盤勢變化大 嚴謹設定停利停損

新冠肺炎疫情對經濟有不小程度的負面影響，只是突然的消息，市場立即過度反應。接著端看主要國家央行的貨幣政策如何來穩定股市；台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，台灣是以出口為導向的經濟體，投資人關注下午公告外銷訂單數字的增長狀況，作為盤後交易規劃方向，交易人宜嚴謹設定停損停利機制因應盤中瞬息萬變的盤勢。

最新聯準會貨幣政策會議紀錄顯示，仍然樂觀看待美國經濟，美國主要股價指數創新高收市激勵之下，今（20）日台股開高，加權指數一度拉升至11,827點，但在新型肺炎疫情蔓延擴大，以及中國人行調降指標借貸利率不如預期的訊息，人民幣貶破7的影響，台股順勢拉回。

新冠肺炎對經濟影響的深度、廣度和時間長度仍然充滿變數，2月底的MWC取消、臉書公司取消3月初於舊金山的全球行銷高峰會、4月21日起舉辦的北京國際汽車展覽會展延期，對台股衝擊最大的是蘋果電腦發布營收預警。