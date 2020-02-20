疫情衝擊 國人未來一年持有人民幣意願下滑

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，多家預測機構下修中國大陸今年經濟成長率，也打亂企業在大陸布局，並影響前往大陸的計劃，根據國泰金控調查顯示，肺炎疫情衝擊國人持有人民幣的意願下滑。

根據中央銀行數據，2019年12月底國銀人民幣存款餘額為2610億元，年減374億元，創史上最大減幅，且二年來國銀人民幣存款已減少612億元。

國泰金控公布2020年02月國民經濟信心調查，查結果顯示72.7%的民眾未來一年人民幣存款占總存款比重將維持不變，這個比率和去年同月差不多。

16.7%的民眾將會減持人民幣存款，較去年調查增加5%，10.6%的民眾會增持，較去年調查減少5.4%；整體顯示民眾未來一年持有人民幣的意願將下滑。