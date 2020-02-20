新冠肺炎疫情蔓延 元大金控推數位金融無時差服務

新冠肺炎疫情尚未解除，多數民眾避免出入公眾場所，元大金控觀察發現，消費者透過線上數位金融平台交易次數也大幅增加。

以元大投信即將募集之「元大台灣高股息優質龍頭基金 」為例，2月10日於元大銀行網路銀行新增預約服務功能，

首日即有熱烈迴響；身為市場龍頭的元大證券與元大投信也持續創新數位服務功能，精簡開戶流程，透過手機等行動裝置線上申辦，最快3分鐘完成，即可於募集期間參與基金eIPO，開戶數據呈現爆發式成長，將帶動金融市場討論熱潮。

元大金控深耕金融科技發展，在嚴格執行風險控管的前提下，積極找尋貼近日常生活金融服務的最佳解決方案，2019年是集團數位金融爆發性成長的一年。

身為業界領導品牌，元大證券財富管理信託快速開戶僅需三步驟，搭配開戶作業系統自動化流程「填寫資料→文件簽署→檔案上傳」最快僅需3分鐘，大幅提升線上作業效率；且元大證券更領先業界，在新開立證券戶服務上連結全台所有銀行皆可作為線上開戶扣款帳戶，平均每月開戶數亦較之前成長近百倍。

「選股下單就是這麼簡單！」元大證券「投資先生App」集結選股、看盤、下單一站購足，多元商品除台股外，還包括美股、港股、陸股以及國內外期貨/選擇權，創新開發串接基金財富管理功能，以圖表化方式直接查詢基金資訊，更可不用出門，於募集期間一鍵參與eIPO，透過手機行動裝置即可於募集期間線上參與新基金的募集。

元大銀行為滿足消費者全天候理財交易需求，「線上申辦」24小時服務不打烊，舉凡線上申辦信用卡、信用貸款申請/查詢/補件/對保，通通可以透過線上作業，另外信託開戶也不用跑分行，動動手指即可完成，宅在家也能累積財富，以新推出的「元大台灣高股息優質龍頭基金預約功能為例，從申辦存款帳戶，到開立信託戶並同步完成KYC，提出線上預約，最後於募集期間完成無斷點的線上數位金融服務，對於上班時間無法撥空至銀行開戶的客戶而言，無疑是一大福音。

故本預約功能推出後，市場反應熱烈，元大銀行觀察此次提出預約的主要族群為從事科技產業的科技新貴們，其次預先規劃退休理財的上班族也不在少數。

為因應純網銀帶來挑戰，元大銀行將繼續優化線上服務的介面及流程動線，並積極開發新功能，讓客戶體驗能更加友善，譬如元大行動銀行結合票交所eFCS平台與PayTaipei台北市政府智慧支付平台等線上服務，提供瓦斯費、學雜費等便捷的繳費管道，就是近期一個非常成功的案例。

元大銀行截至今年1月已取得之13項金融專利，並致力打造身分識別、支付應用、生活繳費等應用場景，冀望透過與第三方業者之策略合作，導入相關數位金融應用，與策略合作夥伴共創雙贏的局面，讓客戶享受便利的數位金融服務。

元大投信透過集團各事業線之互補與整合，擁有廣大通路奧援及堅實研究陣容為後盾，去（2019)年11月針對元大投信官網及「FUND TECH App」線上開戶程序改版，「上傳證件→資料填寫→身份驗證→屬性評估→扣款授權」五步驟同樣最快3分鐘完成，且兩個工作日完成審核後即可線上交易，至今累積開戶數已超越去年全年一半，成效顯著。目前配合銀行包含元大銀行、兆豐銀行、彰化銀行等，其他銀行陸續加入中。

另外，元大投信客戶在每檔新基金募集期間，可透過手機、平板等行動裝置參與基金eIPO，如即將推出的「元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」產品，3月17日至3月24日募集期間，客戶可透過元大投信官網及「FUND TECH App」完成申購。

在成為「亞太區最佳金融服務提供者」的願景目標下，元大金控透過整合集團資源，近年積極投入數據分析、區塊鏈、AI等金融科技應用，未來將持續創新，運用最新的金融科技，提供客戶最便捷優質服務體驗，實現「在地生活，全球理財」的便利生活。