快訊

菲律賓戰略勒索？沒有美軍的「南海島鏈保衛戰」

激增！南韓新冠肺炎再增31例 累積確診達82人

疫情影響股民樂觀情緒走低 房市轉趨保守

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情成為2020年全球市場最關注的「黑天鵝」事件，國泰金控今（20）日公布2020年2月國民經濟信心調查，結果顯示炎疫情影響，讓經濟與股市樂觀情緒走低，景氣展望創15個月來新低，且賣房意願降低。

國泰金控表示，國發會最新公布的12月景氣對策信號維持綠燈，領先指標上升，同時指標亦改善，景氣穩健。但受新冠肺炎疫情爆發的負面影響，2月的景氣現況與展望樂觀指數滑落至-18.3及-27.9，民眾對景氣展望創15個月以來新低。

民眾薪資上漲預期指數亦走低至0.6，為近五個月低點。此外，大額消費意願指數下滑至-4.8，賣房意願指數亦降低至-38 ，顯示隨著疫情發展，短期使民眾的消費行為與房地產市況轉趨保守。

雖然受到疫情影響，多數民眾仍預期今年經濟成長達2%，且不擔憂通膨壓力。

肺炎疫情造成的恐慌情緒引發市場賣壓，台股一度跌至11,138點，後溫和反彈。2月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數走降至-31.3，風險偏好指數亦下滑至1.3，顯示新冠肺炎疫情使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好大幅下滑。

疫情 國泰金控 景氣對策信號
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

陸確診累計逾7.45萬人 湖北新增22天來首降至百位數

激增！南韓新冠肺炎再增31例 累積確診達82人

牛津經濟研究院：新冠肺炎若全球蔓延 將損失1.1兆美元

中國專家：新冠肺炎可能長期存在人間

相關新聞

新台幣開盤 貶值2.8分

新台幣今（20）日早盤以30.180元兌1美元，貶值2.8分開出。

台幣連三貶 寫兩周新低

總統蔡英文昨（19）喊話一定要穩定股匯市，為台股打入強心針，台股昨日反彈逾百點，出口商早盤趁勢拋匯，但外資仍持續敲進美元，土洋對作兩大力道推升昨日台北匯市成交量，台北與元太外匯經紀公司總成交量擴大到15.77億美元，新台幣對美元最終收在30.152元兌1美元，貶值2.7分，連三個交易日走貶，寫兩周新低。

張綱維條款引發激辯 顧立雄今上火線說明

金管會鬆綁「張綱維條款」引爆爭議，多家金融機構經營權面臨極大挑戰，不少業者強烈批評金管會政策，工會則力挺金管會作法，正反兩派激辯，金管會拍板維持原預告修正條文，久未公開露臉的金管會主委顧立雄今（20）日將親上火線說明。

新冠肺炎影響 上櫃營收看淡 IPO卡卡

櫃買中心總經理李愛玲昨（19）日指出，受新冠肺炎影響，1月上櫃公司營收衰退約11.2%，接下來2、3月營收也是很大的考驗，不僅對觀光業有直接影響，消費力下降也會導致營收下滑。大陸停工的影響，申請復工進度不一，對想要上櫃的興櫃公司而言，IPO進度也更難掌握。

櫃買：ETF商品、綠債...發行主流

彭博報導美國大型科技公司到台灣發債籌資對美國長天期公債市場帶來壓力，櫃買中心昨（19）日表示，配合主管機關不希望保險業過度集中投資國際債，這兩年已不主推國際債，將發行主力轉向債券ETF與綠債。

國銀OBU去年賺近千億 今年挑戰大

本國銀行國際金融業務分行（OBU）去年一年賺了近千億元，創下歷年新高紀錄，OBU加海外分行獲利比重則上升至近四成，為十二年新高，因境外客戶以台商為主，在疫情衝擊下，今年將面臨大挑戰。

新高 國銀去年OBU大賺千億

本國銀行國際金融業務分行（OBU）2019年全年共賺近千億元，創新高，OBU加海外分行獲利比重則上升至近四成，為12年新高，因境外客戶以台商為主，在疫情衝擊下，今年將面臨大挑戰。

元大金衝數位金融 報捷

新冠肺炎疫情升溫，元大金控企業數位金融整合功效發威，首推線上開戶預約交易功能，短短不到一個月就吸引上億元資金預約申購新基金，帶進1.2萬戶的理財信託新戶，其中，光是元大證券的理財信託帳戶新開戶數就占約1萬戶，不僅為同集團的元大投信新基金募集奠基，也進一步擴大元大金控的客群。

民營銀行OBU 賺贏公股銀

本國銀行國際金融業務分行（OBU）去年獲利創佳績，全年賺959億元，OBU獲利最佳的前五大銀行中，除兆豐銀行之外，其餘全為民營銀行，中信銀跟兆豐銀都賺了上百億元，分居冠、亞軍。

元大證創舉 線上新開證券戶不限交割行

元大金控旗下元大證券，因應數位金融趨勢，力推線上新開證券戶，可連結全台所有銀行作為線上開戶扣款帳戶，新措施激勵線上新開戶數激增，也成為金控集團大型券商中，不主推同金控旗下銀行為交割銀行的特例。另外，元大證券手機下單比重突破五成，也稱冠大型券商。

上市櫃股東按季揭露 惹議

為提升股權透明度，金管會打算要求上市櫃公司按季揭露持股5%以上股東名單，卻引來上市櫃公司反彈，質疑政府強制規定不應加重公司負擔，每年讓集保多收入4,121萬元，金管會已請集保評估再降費可行性。

上市櫃公司 促降大股東申報門檻

有上市櫃公司建議，主管機關若有意要監管持股5%以上大股東，乾脆將現行持股10%以大股東須申報規定降為5%，但金管會認為這涉及修法，且牽動諸多相關規定，茲事體大。

熱門新聞

學起來！這群人如何一年勞退分紅百萬

蘋果「疫」拉警報 法人砍鴻海目標價到75元

不動產開春第一炮 興富發83億元搶下台中七期地王

桃機董座王明德丟官 民航局長林國顯暫代

台新Richart推3.88%高利美金定存 不到二小時搶光

去年每人平均總月薪53K 銀行業逾10萬元最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。