疫情影響股民樂觀情緒走低 房市轉趨保守

新冠肺炎（COVID-19）疫情成為2020年全球市場最關注的「黑天鵝」事件，國泰金控今（20）日公布2020年2月國民經濟信心調查，結果顯示炎疫情影響，讓經濟與股市樂觀情緒走低，景氣展望創15個月來新低，且賣房意願降低。

國泰金控表示，國發會最新公布的12月景氣對策信號維持綠燈，領先指標上升，同時指標亦改善，景氣穩健。但受新冠肺炎疫情爆發的負面影響，2月的景氣現況與展望樂觀指數滑落至-18.3及-27.9，民眾對景氣展望創15個月以來新低。

民眾薪資上漲預期指數亦走低至0.6，為近五個月低點。此外，大額消費意願指數下滑至-4.8，賣房意願指數亦降低至-38 ，顯示隨著疫情發展，短期使民眾的消費行為與房地產市況轉趨保守。

雖然受到疫情影響，多數民眾仍預期今年經濟成長達2%，且不擔憂通膨壓力。

肺炎疫情造成的恐慌情緒引發市場賣壓，台股一度跌至11,138點，後溫和反彈。2月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數走降至-31.3，風險偏好指數亦下滑至1.3，顯示新冠肺炎疫情使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好大幅下滑。