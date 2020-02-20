元大銀主辦日盛全台通聯貸 超額認貸153%

元大金（2885）旗下元大銀行統籌主辦日盛全台通小客車租賃公司8億元聯合授信案簽約，獲參貸銀行團超額認貸，一共九家銀行參貸，超額認貸比率153%。

元大銀行指出，該聯貸案由元大銀行擔任主辦與管理銀行，其他參貸銀行有彰銀（2801）、台企銀（2834）、一銀（2892）、上海商銀（5876）、高雄銀（2836）、土銀、農業金庫及三信商銀，共計九家金融機構共組授信銀行團。

本案推出後獲得金融機構踴躍認購，超額認購比率達153%，顯示聯貸銀行團對日盛全台通的營運表現及未來發展給予高度的肯定與支持，而公司考量整體資金需求，最終以新台幣8億元結案。

元大銀行指出，該行近年積極拓展集團法金業務，對於集團企業的需求，元大銀行不僅可縱向集結行內資源，更可橫向整合元大投信及元大證券等元大集團資源，搭配專業法金團隊，讓客戶享有兼具深度及廣度完整服務。