元大證券手機行動下單比重近六成 稱冠大型券商

元大金控（2885）旗下元大證券，經紀業務市占率達12%居業界龍頭，在元大金控集團積極發展數位金融服務下，元大證券自行研發的手機下單APP投資先生成功取代舊版下單系統，並帶動客戶手機下單比重飆升，以元大證電子下單比重占七成，手機行動下單占電子下單高達八成換算，等於手機行動下單占整體交易比重來到五成多、近六成，高居大型券商之冠。

元大金控數金長暨元大證券執行副總經理郭美伶指出，元大證券積極推動線上與行動下單等各項交易，研發投資先生APP，客戶反應良好，透過該APP下單量倍增，帶動手機下單比重持續升高，以元大證電子下單比重占七成，而其中手機行動下單占電子下單又高達八成換算，相當於手機行動下單占整體比重突破五成、向六成靠攏。

她並表示，元大金在IT資訊系統與數位金融發展上，投資著重養人才勝於硬體投資，投資先生APP即為元大證自行研發，元大銀行至今年1月已取得13項金融專利，並致力打造身分識別、支付應用、生活繳費等應用場景，透過與第三方業者之策略合作，導入相關數位金融應用。整個元大金控集團的IT資訊人力約五、六百人，其中元大證就部署重兵達兩、三百人，持續強化數位服務功能與效益。