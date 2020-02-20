新冠肺炎影響 上櫃營收看淡 IPO卡卡

櫃買中心總經理李愛玲昨（19）日指出，受新冠肺炎影響，1月上櫃公司營收衰退約11.2%，接下來2、3月營收也是很大的考驗，不僅對觀光業有直接影響，消費力下降也會導致營收下滑。大陸停工的影響，申請復工進度不一，對想要上櫃的興櫃公司而言，IPO進度也更難掌握。

李愛玲表示，經統計全體774家上櫃公司，截至2月18日申報1月營收家數為767家，七家尚未申報公司已向證期局申請展延核准，預定在2月21日至3月7日之間申報。

李愛玲指出，上櫃公司1月營收合計1,626億元，年減11.2%，主因農曆春節導致工作日減少，且在新冠肺炎疫情影響，2、3月的營收恐不樂觀，但中小型公司彈性較高，規模不大的公司，負擔可能沒那麼重；大廠一時影響雖大，不過訂單恢復以後，營收彈升的速度也會很快。

至於海外IPO的部分，李愛玲表示，這部分進度仍持續進行，理論上疫情對越南影響較小，會盡量爭取有意來台上櫃的公司在第4季掛牌。

不過，台股有高殖利率保護，截至2月18日，上櫃公司已公布配發2019年度現金股利的上櫃公司有13家，其中配發現金股利每股達10元以上者二家，每股配發5元以上未達10元者計一家，每股配發2元以上未達5元者計一家，每股配發2元以下者計四家，另有五家公司未配發現金股利，以2月18日收盤價及目前已公告配發現金股利，計算上櫃公司平均現金股利殖利率為3.57%。

李愛玲說，去年有許多獲利不錯的上櫃公司，接下來公布配發現金股利的公司應會陸續增加。