櫃買：ETF商品、綠債...發行主流

彭博報導美國大型科技公司到台灣發債籌資對美國長天期公債市場帶來壓力，櫃買中心昨（19）日表示，配合主管機關不希望保險業過度集中投資國際債，這兩年已不主推國際債，將發行主力轉向債券ETF與綠債。

至於一直參與國際債籌資的Verizon通訊和AT&T，則分別預計在2月24日、27日各發行23.85億美元、29.95億美元的國際債券。此外，3月底前有兩檔綠債將掛牌之外，也是熱門標的的Sukuk（伊斯蘭固定收益證券）上半年也可能會有第二檔掛牌。

櫃買中心目前的債券業務共計三塊，一是包括AT＆T、與7日掛牌的Sukuk在內之國際債，一是債券ETF，一是綠債。2020年國際債券市場截至2月18日，一共發行36檔，其中31檔為美元計價，四檔為人民幣計價，一檔為南非幣計價，發行總金額為74.61億美元，年增443.4%；債券ETF發行規模逼近新台幣1.3兆元，綠債發行總金額已逾新台幣1,000億元。

櫃買中心的國際債券業務過去曾相當火熱，不過在主管機關希望降溫之下，櫃買中心也把重心轉移到發展債券ETF、綠債以及Sukuk等。然而，台灣發債成本便宜，壽險業投資需求高，像是Verizon通訊和AT&T，仍選擇台灣發行債券。